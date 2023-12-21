В студии Postimees Антон Алексеев: от 2024 года стоит ждать завершения нынешних войн или начала новых?

- Владимир Зеленский, отвечая во вторник на вопрос корреспондентки Би-би-си Джессики Паркер, есть ли опасность, что Украина начинает проигрывать в этой войне, категорически ответил: «Нет!». Можно ли полностью согласиться с твердым ответом Зеленского, можно ли сказать, что небыстрый ход украинского контрнаступления, локальные успехи российских сил на восточном фронте, задержки с поставками Киеву западного вооружения - это отнюдь не указания на то, что армия страны-агрессора может захватить инициативу в войне в свои руки?

- Как война в Украине влияет сейчас на безопаcность Эстонии? Кому-то кажется, что страны Балтии - самый вероятный объект для новой агрессии со стороны России, кто-то, напротив, говорит, что именно на фоне войны в Украине восточный и даже северо-восточный фланг НАТО усилился до такой степени, причем и в военном смысле, и в политическом, что Эстония сейчас в большей безопасности, чем когда-либо прежде. Какой из этих взглядов ближе к реальности?

- Многие эксперты находят, что то, что произошло в Нагорном Карабахе в этом году, показывает, что влияние и авторитет России на постсоветском пространстве утрачиваются, если она устраняется от участия в процессах, в которых раньше претендовала на первостепенную роль. Так ли это, что ждет отношения Азербайджана и Армении в ближайшие годы, если мы видим, как поощряется Азербайджан Турцией, страной НАТО, и в то же время как на фоне «отворачивания» Армении от России начинает стремительно крепнуть сотрудничество Армении и США? Остается ли этот регион пороховой бочкой?

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