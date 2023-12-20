Конкурент обвиняет известных российских спортсменов в употреблении допинга: они знают, как делать это незаметно

«У меня больше нет сомнений. Они накачаны допингом до предела. Они умно используют запрещенные вещества, знают, как это делать скрытно», - заявил Дени в интервью.

28-летний француз вспомнил 2016 год, когда Махачева осудили за употребление мельдония. Мельдоний – один из любимейших препаратов российских спортсменов. Например, на нем попались бывшая звезда тенниса Мария Шарапова, четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов.

Совсем недавно разразился еще один допинговый скандал: Усман Нурмагомедов, выступающий в Bellator, получил шестимесячную дисквалификацию. Он чемпион мира в Bellator, но, к большому удивлению, сохранил чемпионский пояс даже после допингового скандала.

«Проблема борьбы заключается в том, что это большой бизнес, за которым наблюдает множество зрителей. UFC — американская организация, и американцы не думают о допинге так же, как мы», — сказал Дени.

Нурмагомедов сейчас работает тренером Махачева. Ни один из мужчин не прокомментировал обвинения в допинге.