Французское издание Le Figaro опубликовало информацию о том, что российских бойцов обвиняют в допинге, а за этими разговорами стоит именитый спортсмен Бенуа Сен-Дени. Последний выступает в той же весовой категории, в которой последние годы доминировали Нурмагомедов и Махачев.
Конкурент обвиняет российских известных спортсменов в употреблении допинга: они знают, как делать это незаметно
«У меня больше нет сомнений. Они накачаны допингом до предела. Они умно используют запрещенные вещества, знают, как это делать скрытно», - заявил Дени в интервью.
28-летний француз вспомнил 2016 год, когда Махачева осудили за употребление мельдония. Мельдоний – один из любимейших препаратов российских спортсменов. Например, на нем попались бывшая звезда тенниса Мария Шарапова, четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов.
Совсем недавно разразился еще один допинговый скандал: Усман Нурмагомедов, выступающий в Bellator, получил шестимесячную дисквалификацию. Он чемпион мира в Bellator, но, к большому удивлению, сохранил чемпионский пояс даже после допингового скандала.
«Проблема борьбы заключается в том, что это большой бизнес, за которым наблюдает множество зрителей. UFC — американская организация, и американцы не думают о допинге так же, как мы», — сказал Дени.
Нурмагомедов сейчас работает тренером Махачева. Ни один из мужчин не прокомментировал обвинения в допинге.