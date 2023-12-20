Финансовая инспекция наказала кредитное предприятие крупным штрафом

Согласно закону, компания Invest in OÜ обязана предоставить Финансовой инспекции необходимые для надзора отчеты в течение одного месяца по истечении отчетного периода.

Поскольку Invest in OÜ в течение полутора лет существенно нарушала это обязательство, согласно статье закона о кредитных организациях и посредниках, компанией совершено правонарушение, поэтому предприятие должно выплатить штраф в размере 16 000 евро.

Максимальная ставка штрафа для юридического лица в случае такого нарушения на момент нарушения составляла 32 000 евро.

Invest in OÜ может оспорить решение в предусмотренном законодательством порядке.