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Финансовая инспекция наказала кредитное предприятие крупным штрафом

BNS
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Кредитные предприятия обязаны предоставить Финансовой инспекции необходимые для надзора отчеты в течение одного месяца по истечении отчетного периода. Фото иллюстративное.
Кредитные предприятия обязаны предоставить Финансовой инспекции необходимые для надзора отчеты в течение одного месяца по истечении отчетного периода. Фото иллюстративное. Фото: Mike Espenhain/PantherMedia / Mike Espenhain

Финансовая инспекция оштрафовала кредитное предприятие Invest in OÜ по делу о правонарушении на 16 000 евро, поскольку компания не представила надзорному органу регулярные отчеты в установленные сроки.

Согласно закону, компания Invest in OÜ обязана предоставить Финансовой инспекции необходимые для надзора отчеты в течение одного месяца по истечении отчетного периода.

Поскольку Invest in OÜ в течение полутора лет существенно нарушала это обязательство, согласно статье закона о кредитных организациях и посредниках, компанией совершено правонарушение, поэтому предприятие должно выплатить штраф в размере 16 000 евро.

Максимальная ставка штрафа для юридического лица в случае такого нарушения на момент нарушения составляла 32 000 евро.

Invest in OÜ может оспорить решение в предусмотренном законодательством порядке.

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