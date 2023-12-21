«Это был народный батюшка». Собратья вспоминают погибшего под Нарвой отца Сергия

Смерть отца Сергия наступила, предположительно, в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, автомобиль наехал на отца Сергия, который лежал на дороге. Причины, по которым отец Сергий оказался лежащим на дороге после наступления темноты, и был ли он жив в момент аварии, еще выясняются.

Служению Церкви отец Сергий посвятил 25 лет. С 1998 года он был клириком Нарвского Воскресенского собора: сначала в сане диакона, а с 2004 года - в сане священника.

Нарвский Воскресенский кафедральный собор, принадлежащий Эстонской православной церкви Московского патриархата. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Он помогал работе отдела социального служения и молодёжного отдела Нарвской епархии. В Нарве отец Сергий был известен как успешный тренер по академической гребле, подготовивший немало спортсменов-призёров в этом виде спорта.

«Он сам был спортсмен, и многих мальчишек, которые страдали от наркотической зависимости, приобщал к спорту, таким образом помогая им справиться», - рассказал отец Корнилий, служитель Храма Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. По словам отца Корнилия, отец Сергий был довольно открытым человеком, несмотря на собственные жизненные трудности.

«Он помог очень многим людям в своей пастырской деятельности и многих приводил в церковь. Из тех людей, с кем он общался, многие хотя бы раз в месяц теперь заходят в церковь», - добавил отец Корнилий.