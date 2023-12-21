«Это был народный батюшка». Собратья вспоминают погибшего под Нарвой отца Сергия

На прошлой неделе, 14 декабря, трагически погиб 64-летний клирик Нарвской епархии протоиерей Сергий Львов. Его называли народным батюшкой, и уход Львова стал большим ударом для всех, кто его знал. Обстоятельства его гибели до конца не выяснены, но о его жизни нам рассказали много хорошего.
Смерть отца Сергия наступила, предположительно, в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, автомобиль наехал на отца Сергия, который лежал на дороге. Причины, по которым отец Сергий оказался лежащим на дороге после наступления темноты, и был ли он жив в момент аварии, еще выясняются.
Служению Церкви отец Сергий посвятил 25 лет. С 1998 года он был клириком Нарвского Воскресенского собора: сначала в сане диакона, а с 2004 года - в сане священника.
Он помогал работе отдела социального служения и молодёжного отдела Нарвской епархии. В Нарве отец Сергий был известен как успешный тренер по академической гребле, подготовивший немало спортсменов-призёров в этом виде спорта.
«Он сам был спортсмен, и многих мальчишек, которые страдали от наркотической зависимости, приобщал к спорту, таким образом помогая им справиться», - рассказал отец Корнилий, служитель Храма Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. По словам отца Корнилия, отец Сергий был довольно открытым человеком, несмотря на собственные жизненные трудности.
«Он помог очень многим людям в своей пастырской деятельности и многих приводил в церковь. Из тех людей, с кем он общался, многие хотя бы раз в месяц теперь заходят в церковь», - добавил отец Корнилий.
Диакон Алексий Смирнов, с которым отец Сергий служил в одной церкви, отзывается о нем, как о прекрасном отце, тренере и хорошем человеке. «Если давать оценку его делам, то удивляешься той душевной силе, тому терпению и упорству, которыми обладал отец Сергий», - рассказывает диакон Алексий.
Будучи еще светским человеком, отец Сергий закончил спортивный институт, был мастером спорта, а после и тренером по гребле. Не раз его ученики занимали призовые места на соревнованиях. Спорт всегда был поддержкой отца Сергия в жизни: он любил кататься на велосипеде, зимой при любой возможности катался на лыжах на Ореховой горке.
«Желая получить спасение своей души, он стремился помочь и другим людям обрести это спасение, обрести утешение, помощь и поддержку. Отец Сергий стал окормлять людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, понимая, что эти люди подчас остаются один на один со своими проблемами. Вместе они собирались на собраниях, участвовали в богослужениях, помогали при храме», - говорит отец Алексий. Отец Сергий помог огромному количеству людей. При епархии был даже организовал футбольный турнир, где отец Сергий также принимал активное участие.
«Его можно назвать народным батюшкой. Ревностно служа Богу у престола, он также ревностно служил людям, и за это его уважали и любили. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Ему всегда можно было позвонить, поговорить и получить совет. И даже в моменты слабости в его жизни люди всегда старались ему помочь, не оставляя его с проблемами», - говорит отец Алексий.