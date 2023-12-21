«Он был народный батюшка». Коллеги вспоминают погибшего под Нарвой отца Сергия

На прошлой неделе, 14 декабря, на 64-м году жизни трагически погиб клирик Нарвской епархии протоиерей Сергий Львов. Его называли «народный батюшка» и уход Львова стал большим ударом для всех, кто его знал. Обстоятельства его гибели до конца не выяснены, но о его жизни нам рассказали много хорошего.
Смерть отца Сергия наступила, предположительно, в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, автомобиль наехал на отца Сергия, который лежал на дороге. Причины, по которым отец Сергий оказался лежащим на дороге после наступления темноты, и был ли он жив в момент аварии, еще выясняются.
Служению Церкви отец Сергий посвятил 25 лет. С 1998 года он был клириком Нарвского Воскресенского собора: сначала в сане диакона, а с 2004 года - в сане священника.
Он помогал работе отдела социального служения и молодёжного отдела Нарвской епархии. В Нарве отец Сергий был известен как успешный тренер по академической гребле, подготовивший немало спортсменов-призёров в этом виде спорта.
«Он сам был спортсмен, и многих мальчишек, которые страдали от наркотической зависимости, приобщал к спорту, таким образом помогая справиться с зависимостью», - рассказал отец Корнилий, служитель Храма Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. По словам Корнилия, отец Сергий был довольно открытым человеком, несмотря на собственные жизненные трудности.
«Он помог очень многим людям в своей пасторской деятельности и многих приводил в церковь. Из тех людей, с кем он общался, многие хотя бы раз в месяц теперь заходят в церковь», - добавил отец Корнилий.
Диакон Алексей Смирнов, с которым отец Сергий служил в одной церкви, отзывается о нем, как о прекрасном отце, тренере и хорошем человеке. «Если давать оценку его делам, то удивляешься той душевной силе, тому терпению и упорству, которыми обладал отец Сергий», - рассказывает диакон Алексей.
Будучи еще светским человеком, отец Сергий закончил спортивный институт, был мастером спорта, а после и тренером по гребле. Не раз его ученики занимали призовые места на соревнованиях. Спорт всегда был поддержкой отца Сергия по жизни - он любил ездить на велосипеде, зимой при любой возможности катался на лыжах на Ореховой горке.
«Желая получить спасение своей души, он стремился помочь и другим людям обрести это спасение, обрести утешение, помощь и поддержку. Отец Сергий стал окормлять людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, понимая, что эти люди подчас остаются один на один со своими проблемами. Вместе они собирались на собраниях, участвовали в богослужениях, помогали при храме», - говорит Алексей. Отец Сергий помог огромному количеству людей. При епархии был даже организовал футбольный турнир, где отец Сергий также принимал активное участие.
«Его можно назвать "народный батюшка". Ревностно служа Богу у престола, он также ревностно служил людям, и за это его уважали и любили. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Ему всегда можно было позвонить, поговорить и получить совет. И даже в моменты слабости в его жизни люди всегда старались ему помочь, не оставляя его с проблемами», - говорит диакон Алексей.