Глава Rail Baltic: этот проект не является рентабельным и никогда не будет таковым

Журналист Анвар Самост спросил Салометса, возможно ли, что строительство Rail Baltic окупится с коммерческой точки зрения.

«Это не рентабельно с финансовой точки зрения и никогда не будет рентабельным», - сказал Салометс. Он пояснил, что если бы такой проект было финансово выгодным, то его реализовала бы какая-нибудь частная компания.

По его словам, совершенно ясно, что Эстонии и другим странам Балтии придется ежегодно оплачивать содержание железной дороги. Это означает, что содержать ее за счет доходов от продажи билетов будет невозможно. Отвечая на вопрос, может ли железная дорога в какой-то момент стать самоокупаемой, Салометс сказал: «Этого нельзя исключать». Однако он признал, что это не является целью.

Салометс рассказал, что строительство Rail Baltic на 85 процентов будет финансироваться Европейским союзом.

Доля денег ЕС может уменьшиться

Самост спросил, может ли доля ЕС в строительстве Rail Baltic быть уменьшена. «Да, это может произойти», - ответил Салометс. Он добавил, что может случиться так, что Европейский союз будет финансировать 80 процентов проекта и это было учтено при планировании.

Салометс подтвердил, что строительство инфраструктуры Rail Baltic уже ведется, но железнодорожные пути появятся не раньше 2027 года. Например, в Юлемисте в настоящее время строятся виадуки и здание терминала. Часть средств, необходимых для строительства проекта, будет предоставлена Европейским союзом в период финансирования в 2027 году. Согласно текущим планам, строительство Rail Baltic будет завершено в 2030 году.