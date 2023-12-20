МНЕНИЕ ⟩ Увеличение расходов на оборону можно сделать выгодным для кошельков граждан

Ни один амбициозный эстонский предприниматель в сфере промышленности не предполагает, что его основной рынок находится в Эстонии. Напротив, в Эстонию приходят деньги со всего мира. Но для этого во многих отраслях необходима референтность - наличие примеров и подтверждений того, что соответствующие органы Эстонии используют выпускаемый здесь продукт и довольны им.

Деньги налогоплательщиков необходимо считать тщательно. Например, Силам обороны не нужно закупать сотни или даже десятки новых устройств только потому, что они разработаны эстонской компанией.

Однако покупать несколько отдельных экземпляров изобретений эстонских инженеров можно и нужно. Потому что это дает важнейшее символическое подтверждение на мировом рынке того, что сама Эстония верит в свои предприятия. Даже отзывы, полученные в результате тестирования нескольких единиц продукции, способствуют разработке продукта и являются необходимым ориентиром для значительного увеличения экспорта.

И да, это еще и полностью соответствует правилам госзакупок. Финны, действующие в том же правовом пространстве ЕС, что и мы, делают это постоянно. Это, например, сотрудничество в области исследований и разработок. Нужные возможности имеются. Так давайте же воспользуемся ими!

Пусть конкуренция будет свободной, но не глупой

Как знает каждый эстонский предприниматель, который пытался участвовать в государственных закупках, организованных нашими хорошими союзниками по НАТО, почти всегда чудесным образом тендеры выигрывают местные компании.