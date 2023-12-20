МНЕНИЕ ⟩ Увеличение расходов на оборону можно сделать выгодным для кошельков граждан

Из-за агрессивного восточного соседа нам приходится тратить большую часть общих налоговых денег на государственную оборону, но, если делать это разумно, мы поднимем высокотехнологичную промышленность Эстонии на новый уровень и повысим доходы всех жителей Эстонии, пишет Рауль Кютт, исполнительный директор Союза машиностроительной промышленности Эстонии и подполковник запаса.
Как найти такое хитрое решение, чтобы деньги, направляемые на оборону страны, приносили бы двойную пользу? Чтобы в дополнение к оружию и технике, с помощью которых можно будет выбить агрессора из Эстонии, эти инвестиции также сделали бы богаче как можно большее количество эстонцев?
Каспар Оя, экономист Банка Эстонии, недавно поднял эту тему, за что он заслуживает большой благодарности. Мы должны говорить о разумном управлении оборонными расходами, чтобы они приносили экономическую выгоду. И думать об этом надо больше, чем раньше. Потому что суммы выделяются большие, и потенциал увеличения покупательной способности эстонского народа может расти вместе с эстонской огневой мощью.
Нам не нужно изобретать велосипед: примеры того, как деньги на оборону увеличивают национальное богатство, можно найти у многих наших союзников. Я укажу три конкретных варианта, которые хорошо работают даже в Финляндии, но мы их пока использовали в слишком малой степени. Давайте начнем делать это лучше в новом году!
Прежде всего, нужно верить в себя
Эстонские компании, занятые в «умной» промышлнности, каждый год выводят на рынок высокотехнологичную продукцию, которая также находит применение и в гособороне. Помимо роботов, используемых непосредственно в военной сфере, я имею в виду и новые устройства, которые могли бы обеспечить тыловое обеспечение Сил обороны, создание позиций, связь, транспорт, медицинские услуги и так далее.
Ни один амбициозный эстонский предприниматель в сфере промышленности не предполагает, что его основной рынок находится в Эстонии. Напротив, в Эстонию приходят деньги со всего мира. Но для этого во многих отраслях необходима референтность - наличие примеров и подтверждений того, что соответствующие органы Эстонии используют выпускаемый здесь продукт и довольны им.
Деньги налогоплательщиков необходимо считать тщательно. Например, Силам обороны не нужно закупать сотни или даже десятки новых устройств только потому, что они разработаны эстонской компанией.
Однако покупать несколько отдельных экземпляров изобретений эстонских инженеров можно и нужно. Потому что это дает важнейшее символическое подтверждение на мировом рынке того, что сама Эстония верит в свои предприятия. Даже отзывы, полученные в результате тестирования нескольких единиц продукции, способствуют разработке продукта и являются необходимым ориентиром для значительного увеличения экспорта.
И да, это еще и полностью соответствует правилам госзакупок. Финны, действующие в том же правовом пространстве ЕС, что и мы, делают это постоянно. Это, например, сотрудничество в области исследований и разработок. Нужные возможности имеются. Так давайте же воспользуемся ими!
Пусть конкуренция будет свободной, но не глупой
Как знает каждый эстонский предприниматель, который пытался участвовать в государственных закупках, организованных нашими хорошими союзниками по НАТО, почти всегда чудесным образом тендеры выигрывают местные компании.
Только Эстония является примером такой страны, где порой кажется, что власти изо всех сил стараются избежать впечатления, что некоторые условия закупок могут дать местным людям преимущество. Это может приводить к неосознанной дискриминации своих собственных предпринимателей. В результате мы отправляем с трудом заработанные налоги наших жителей за границу.
Можно найти ряд веских причин, по которым выглядит логичным, что отечественные компании почти всегда выигрывают закупки в сфере обороны. Знание местных условий. Общий культурный фон. В такой стране, как Эстония, с армией резервистов и моделью широкой гособороны, также оказывается доступен и личный непосредственный опыт людей в военной сфере. Все смотрится солидно.
Я склонен думать, что, например, в Финляндии или Норвегии даже на уровне чиновников, формулирующих точные условия госзакупок и оценивающих заявки, очень сильно принимается в расчет то, как гособорона может также способствовать развитию экономики самой страны. Если мы хотим в экономическом смысле стать более похожими на страны Северной Европы, возможно, это тот путь, который нам в этом поможет.
На Западе принято, что рука моет руку
Из мыслей, высказанных Каспаром Оя, особо следует выделить и подчеркнуть одну: «Можно также использовать международные закупки оружия для стимулирования внутренней экономики, если будут заключены соглашения о встречных закупках». Встречные закупки - обычная практика среди многих наших союзников.
Соглашение о встречной закупке означает, что если, например, Эстония покупает ракеты у США или бронетехнику у Турции на сотни миллионов (недавние реальные примеры), мы добавляем к такой привлекательной сделке условие, что взамен соответствующая страна должна покупать продукцию у предприятий нашей промышленности в согласованном объеме.
Загвоздка в том, что при обмене по такой программе, как правило, цены оказываются немного выше. Может быть, то количество ракет, которые мы можем получить за 100 млн евро, нам обошлось бы тогда в 110 млн. Но стоит задуматься о пользе такой практики, если эстонские компании высхотехнологичной промышленности смогут выйти со своей продукцией, например, на рынок США или Турции и стать партнерами международных компаний оборонной промышленности. Постоянная политика встречных закупок увеличит экспорт наших смарт-продуктов, создаст рабочие места, а также даст народу Эстонии чувство экономической безопасности.
Больше денег на новые рабочие места и повышение зарплат, а также на гособорону
Чем более сложная и дорогая продукция производится промышленными предприятияями Эстонии, тем больше экспорт, тем выше заработная плата, выше сбор налогов, и в результате всего этого увеличивается валовой внутренний продукт.
Поскольку наш оборонный бюджет связан с ВВП процентным коэффициентом, простая математика показывает, что чем лучше состояние экономики Эстонии, тем больше денег идет на госборону. Таким образом, описанный подход к расходам на оборону, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему росту самого оборонного бюджета.