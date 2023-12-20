Пуля в затылок солдата: Силы обороны завершили расследование страшного инцидента

В ходе расследования военная полиция установила, что подразделения, участвовавшие в боевых стрельбах, прошли надлежащий инструктаж по технике безопасности, а для обеспечения безопасности также были установлены визуальные ориентиры в качестве огневых ограничений для подразделений, проводивших учения по стрельбе на местности. Однакоопасная ситуация все же возникла из-за особенностей местности и характера стрельб, которые проводились на закрытой местности и в движении, когда бойцы постоянно меняли огневые позиции и направления стрельбы. Обнаружив ошибку, организаторы немедленно остановили учения.

«Обеспечение безопасности участников боевых стрельб всегда является высшим приоритетом для Сил обороны. Мы очень серьезно относимся к конкретному делу и выводам проведенного по этому поводу дисциплинарного расследования. Это урок с серьёзными последствиями, которые мы должны учитывать при организации боевых стрельб в будущем, и наша цель – чтобы подобные ситуации никогда больше не повторились», – заявил глава Сил обороны генерал Мартин Херем.

Отделу учений Генерального штаба Сил обороны было поручено провести анализ инцидента, произошедшего во время боевых стрельб, и выяснить, достаточно ли для обеспечения максимальной безопасности участников учений действующего в настоящее время законодательства, регулирующего организацию учебных мероприятий повышенной опасности. Отделу учений Генштаба также поставлена задача дополнить технический регламент безопасности с учетом результатов проведенного военной полиции дисциплинарного расследования.

Военная полиция предлагает прежде всего усилить контроль за планированием и проведением учений по стрельбе повышенной опасности, тщательнее проводить ознакомление с используемой местностью участвующих подразделений, организовать дополнительную подготовку планировщиков и организаторов стрелковых учений с уточнением конкретных задач и ролей.

26 мая в ходе боевых стрельб на центральном полигоне Сил обороны возникла ситуация, когда действующая на местности группа прикрытия во время учебных стрельб оставалась в секторе огня действующей с ними на одном стрельбище ударной группы, в результате чего в резервиста 12-го стрелкового батальона попала пуля. Пуля попала в наушники резервиста и повредила его шею.