Государственный инфотелефон 1247 работает уже почти четыре года, однако значительная часть населения до сих пор до конца понимает, что это за номер, и в каких случаях необходимо обращаться именно по нему. Вместо этого люди обращаются по номеру 112 с не самыми срочными проблемами или вопросами, тем самым отнимая время у тех, кто действительно срочно нуждается в помощи.
Повторение – мать учения ⟩ Разбираемся еще раз, в каких случаях звонить по номеру 112, а в каких – 1247
Мы попросили Центр тревоги еще раз подробно объяснить, в каких ситуациях следует звонить по номеру экстренной помощи 112, а в каких - по государственному инфотелефону 1247.
112 - когда нужна срочная помощь
С 2015 года в Эстонии действует единый номер экстренной помощи 112 для ситуаций, когда жизни, здоровью или имуществу человека угрожает опасность и ему требуется помощь скорой помощи, полиции или спасателей.
Например, скорая помощь может понадобиться человеку из-за различных травм, потери сознания, затрудненного дыхания, отравления, острой аллергической реакции, судорог или других подобных проблем со здоровьем. При хронических проблемах со здоровьем, не требующих срочного вмешательства, следует обратиться в аптеку, к семейному врачу или на консультационную линию семейного врача.
Полиция приходит на помощь, например, в случаях нарушения общественного порядка, насилия, краж, нарушений правил дорожного движения, инцидентов, связанных с оружием или наркотиками, и инцидентов, связанных с государственной границей.
Помощь спасателей может понадобиться, например, в случаях пожаров, несчастных случаев на воде, аварий, загрязнения окружающей среды, оказавшихся в бедственном положении животных и птиц, или инцидентов, связанных с взрывоопасными предметами. Также в случаях, когда на дорогу упало дерево, препятствуя движению в обоих направлениях, или если существует опасность падения линий электропередач (то есть возникла опасная для жизни, здоровья или имущества людей ситуация).
Люди с нарушениями слуха и речи могут вызвать помощь также письменно, отправив СМС на номер экстренной помощи 112.
1247 - любые несрочные проблемы, консультация или информация
В связи с чрезвычайным положением, вызванным коронавирусом, в марте 2020 года резко возросла потребность людей в информации. Количество звонков на экстренный номер 112 увеличилось в несколько раз, забивая линии для тех, кому требуется срочная помощь. Это потребовало запуска информационного телефона, чтобы люди могли получать подтвержденную государством информацию об ограничениях чрезвычайного положения и коронавирусе. 16 марта Центр тревоги открыл информационный телефон 1247. Номер легко запомнить - 1 номер 24 часа 7 дней в неделю.
По государственному инфотелефону 1247 круглосуточно и на трех языках (эстонском, русском, английском) можно получить информацию или совет в ситуациях, не требующих срочного вмешательства, то есть когда ничьи жизнь, здоровье или имущество не находятся под угрозой. На государственный инфотелефон также можно сообщать о различных проблемах, связанных с государственными дорогами или окружающей средой, после чего информация передается соответствующему учреждению, которое приступит к решению проблемы.
Партнерами государственного инфотелефона являются Департамент транспорта, Департамент окружающей среды, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны.
Это означает, что операторы передают информацию, полученную от звонивших, в Департамент транспорта, например, о проблемах на государственных дорогах: препятствия на дороге, затопленные, скользкие или заснеженные дороги, деревья, упавшие на дорогу или находящиеся там мертвые животные, сломанные или отсутствующие дорожные знаки и другие ситуации, мешающие использованию государственных дорог.
В Департамент окружающей среды передается информация о проблемах, связанных с окружающей средой и животными, например, загрязнение окружающей среды или угроза загрязнения, незаконная рубка леса, незаконное складирование отходов, массовая гибель животных, птиц или рыб, жестокое обращение с животными, дикие животные или птицы в бедственном положении, погибшие на дороге крупные животные (волк, медведь, рысь, кабан, олень, лось или коза).
В сфере компетенции Спасательного департамента можно получить совет по государственному инфотелефону по различным вопросам, например, как сделать свой дом более безопасным, контакты и часы приема чиновников Спасательного департамента, где и как можно развести костер. Кроме того, номер 1247 - подходящее место, чтобы сообщить об опасном строении или открытом люке.
В сфере компетенции Департамент полиции и погранохраны по государственному инфотелефону можно получить информацию о документах и заявлениях, например, если человек хочет узнать, где и как продлить удостоверяющие личность документы, как проходит процесс оформления вида на жительство, где находятся и какие часы работы структурных подразделений. По государственному инфотелефону нельзя получить персонализированную информацию (например, готов ли документ человека, каков статус его судебного разбирательства и т. п.).
Круг тем государственного информационного телефона расширяется в соответствии с происходящим в обществе и потребностями людей. Например, регистрация на вакцинацию, связанную с коронакризисом, или вопросы, связанные с войной в Украине. Также с государственного инфотелефона можно получить информацию о крупных мероприятиях, таких как Певческий праздник и Rally Estonia.
Во время местных выборов или выборов в Рийгикогу можно также получить информацию по телефону 1247 и узнать, кто может голосовать, когда проходят выборы, где находятся избирательные участки и т. д.
Кроме того, 1247 служит контактным пунктом в случае кризисов, предоставляя во время чрезвычайных событий надежную и официально подтвержденную информацию от государства и инструкции по поведению. В кризисной ситуации задача государственного инфотелефона, в сотрудничестве с учреждением, руководящим разрешением кризисной ситуации, заключается в предоставлении рекомендаций и инструкций населению. Все местные самоуправления могут присоединиться к услуге кризисного информационного телефона бесплатно. Дополнительная информация о присоединении к услуге.
С 2023 года Эстония отправляет SMS-уведомления о риске EE-ALARM. По решению государственного учреждения, ответственного за решение кризисного события, Центр тревоги отправляет SMS с инструкциями по поведению устройствам, находящимся в зоне риска. При отправке SMS одновременно активируется раздача информации о кризисе и инструкций с номера 1247.