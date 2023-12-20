Повторение – мать учения ⟩ Разбираемся еще раз, в каких случаях звонить по номеру 112, а в каких – 1247

В сфере компетенции Спасательного департамента можно получить совет по государственному инфотелефону по различным вопросам, например, как сделать свой дом более безопасным, контакты и часы приема чиновников Спасательного департамента, где и как можно развести костер. Кроме того, номер 1247 - подходящее место, чтобы сообщить об опасном строении или открытом люке.

В сфере компетенции Департамент полиции и погранохраны по государственному инфотелефону можно получить информацию о документах и заявлениях, например, если человек хочет узнать, где и как продлить удостоверяющие личность документы, как проходит процесс оформления вида на жительство, где находятся и какие часы работы структурных подразделений. По государственному инфотелефону нельзя получить персонализированную информацию (например, готов ли документ человека, каков статус его судебного разбирательства и т. п.).

Круг тем государственного информационного телефона расширяется в соответствии с происходящим в обществе и потребностями людей. Например, регистрация на вакцинацию, связанную с коронакризисом, или вопросы, связанные с войной в Украине. Также с государственного инфотелефона можно получить информацию о крупных мероприятиях, таких как Певческий праздник и Rally Estonia.

Во время местных выборов или выборов в Рийгикогу можно также получить информацию по телефону 1247 и узнать, кто может голосовать, когда проходят выборы, где находятся избирательные участки и т. д.

Кроме того, 1247 служит контактным пунктом в случае кризисов, предоставляя во время чрезвычайных событий надежную и официально подтвержденную информацию от государства и инструкции по поведению. В кризисной ситуации задача государственного инфотелефона, в сотрудничестве с учреждением, руководящим разрешением кризисной ситуации, заключается в предоставлении рекомендаций и инструкций населению. Все местные самоуправления могут присоединиться к услуге кризисного информационного телефона бесплатно. Дополнительная информация о присоединении к услуге.

С 2023 года Эстония отправляет SMS-уведомления о риске EE-ALARM. По решению государственного учреждения, ответственного за решение кризисного события, Центр тревоги отправляет SMS с инструкциями по поведению устройствам, находящимся в зоне риска. При отправке SMS одновременно активируется раздача информации о кризисе и инструкций с номера 1247.