Латвия подписала гигантский контракт на покупку HIMARS

В распоряжение латвийской армии также поступят высокоточные ракеты дальнего действия ATACMS, что существенно усилит огневую мощь. Это еще один важный шаг в укреплении стратегического партнерства Латвии и США и развитии обороноспособности НАТО, подчеркнул министр.

Системы HIMARS могут быть получены в 2026-2027 гг., сообщил ранее госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Как сообщалось, недавно был заключен договор о поставках Латвии противокорабельных ракетных комплексов Naval Strike Missile (NSM) на сумму 105 млн долларов США (97,4 млн евро), при этом большую часть расходов покроет американская сторона. Системы NSM производятся американской компанией Raytheon и норвежской компаний Kongsberg.

Планируется, что внедрение NSM начнется с 2026 года, а полная поставка будет осуществлена в 2027 году.

30 ноября Минобороны Латвии подписало договор на поставку системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T. Сумма договора с немецкой компанией Diehl Defence составляет около 600 млн евро. Латвия получит систему в 2026 году.