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Лавина уничтожила часть знаменитого соревновательного центра

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Проведение этапа Турнира четырех трамплинов под угрозой.
Проведение этапа Турнира четырех трамплинов под угрозой. Фото: CHRISTOF STACHE

Через две недели в австрийском Бишофсхофене должен состояться четвёртый этап Турнира четырех трамплинов, но пройдут ли там соревнования, на данный момент никто не может сказать на сто процентов.

Дело в том, что в минувшие выходные на построенный в 1947 году трамплин Пауль-Ауссерляйтнер-Шанце сошла лавина, которая серьезно повредила место проведения соревнований.

Как сообщили организаторы, они привезли на склон большое количество снега и не успели его еще распределить по всех поверхности. Из-за дождя и теплой погоды снег сполз за защитные сетки и уничтожил большую часть посадочной площадки и инфраструктуры.

Поскольку прыгуны с трамплина прибудут на соревнования уже 4 января, организаторы круглосуточно работают над определением размера ущерба и занимаются ремонтом. У них только одна цель: починить трамплин, даже ценой собственных рождественских каникул.

«Мы должны привести это в порядок. Отмена соревнований не обсуждается, это исключено», - сказал организатор Манфред Шютценхофер, по словам которого, даже первичная оценка нанесенного ущерба составляет шестизначную сумму.

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