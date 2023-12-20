Лавина уничтожила часть знаменитого соревновательного центра

Дело в том, что в минувшие выходные на построенный в 1947 году трамплин Пауль-Ауссерляйтнер-Шанце сошла лавина, которая серьезно повредила место проведения соревнований.

Как сообщили организаторы, они привезли на склон большое количество снега и не успели его еще распределить по всех поверхности. Из-за дождя и теплой погоды снег сполз за защитные сетки и уничтожил большую часть посадочной площадки и инфраструктуры.

Поскольку прыгуны с трамплина прибудут на соревнования уже 4 января, организаторы круглосуточно работают над определением размера ущерба и занимаются ремонтом. У них только одна цель: починить трамплин, даже ценой собственных рождественских каникул.

«Мы должны привести это в порядок. Отмена соревнований не обсуждается, это исключено», - сказал организатор Манфред Шютценхофер, по словам которого, даже первичная оценка нанесенного ущерба составляет шестизначную сумму.