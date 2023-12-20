Эстония, Латвия и Литва создают единый механизм исполнения санкций против России

Это значит в числе прочего, что осуществляющие таможенный контроль учреждения стран Балтии договариваются о едином подходе в случаях, когда маршрут товаров кажется нелогичным и вызывает подозрения в уклонении от санкций. Обмен информацией станет еще эффективнее.

«Единый подход поможет избежать фрагментации и повысит эффективность санкций. Мы надеемся, что инициатива стран Балтии станет хорошим примером для других приграничных стран ЕС, которые мы приглашаем присоединиться к ней. Мы также продолжим наши усилия по гармонизации применения санкций на уровне ЕС», - заявила премьер-министр Кая Каллас.

В декларации отмечается, что устранение лазеек и обеспечение эффективного применения санкций имеет решающее значение для усиления их воздействия и подрыва способности России продолжать свою агрессивную войну.

Документ обязывает обеспечить единый таможенный досмотр и обмен информацией, а соответствующие органы стран Балтии - применить региональный подход не позднее 31 января 2024 года, говорится в документе.

Страны обязуются, что их таможенные органы договорятся следовать общим методам расследования в случае обнаружения необоснованных маршрутов перемещения товаров, запрашивать дополнительную документацию о транзите или конечном использовании товаров, дополнительные декларации от производителей и экспортеров, чтобы снизить риск обхода санкций.

В декларации подчеркивается, что для стран Балтии крайне важно работать вместе, чтобы обеспечить строгое и единообразное применение санкций.