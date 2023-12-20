Иностранец, перевозивший наркотики через Эстонию в Россию, получил тюремный срок

Псковский районный суд приговорил гражданина Молдовы к 12 годам лишения свободы за попытку переправить 51 килограмм гашиша из Эстонии в Россию через погранпереход Койдула, сообщила пресс-служба суда.
54-летний гражданин Молдовы был задержан на пограничном переходе Куничина гора в марте этого года, когда таможенники обнаружили в топливном баке его автомобиля 51 килограмм наркотиков.
Следствие установило, что подсудимый принадлежал к преступной группировке, которая занималась контрабандой и продажей наркотиков. Его признали виновным в перевозке большого количества наркотиков, а также в попытке их сбыта.
Осужденный гражданин Молдовы будет помещен в колонию строгого режима.