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Иностранец, перевозивший наркотики через Эстонию в Россию, получил тюремный срок

Арвед Брейдакс
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Суд
Суд Фото: DW

Псковский районный суд приговорил гражданина Молдовы к 12 годам лишения свободы за попытку переправить 51 килограмм гашиша из Эстонии в Россию через погранпереход Койдула, сообщила пресс-служба суда.

54-летний гражданин Молдовы был задержан на пограничном переходе Куничина гора в марте этого года, когда таможенники обнаружили в топливном баке его автомобиля 51 килограмм наркотиков.

Следствие установило, что подсудимый принадлежал к преступной группировке, которая занималась контрабандой и продажей наркотиков. Его признали виновным в перевозке большого количества наркотиков, а также в попытке их сбыта.

Осужденный гражданин Молдовы будет помещен в колонию строгого режима.

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