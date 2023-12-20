Иностранец, перевозивший наркотики через Эстонию в Россию, получил тюремный срок

54-летний гражданин Молдовы был задержан на пограничном переходе Куничина гора в марте этого года, когда таможенники обнаружили в топливном баке его автомобиля 51 килограмм наркотиков.

Следствие установило, что подсудимый принадлежал к преступной группировке, которая занималась контрабандой и продажей наркотиков. Его признали виновным в перевозке большого количества наркотиков, а также в попытке их сбыта.