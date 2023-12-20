Трехлетняя девочка употребила наркотики матери: жительница Эстонии предстала перед судом

Марика, мать троих детей, купила фентаниловый пластырь в неустановленное время и принесла его домой. Однако в конце июня прошлого года ее трехлетняя дочь нашла пластырь в легкодоступном месте и положила его в рот. В результате она получила острое отравление фентанилом, которое привело к потере сознания и острой дыхательной недостаточности. Врачи установили, что отравление угрожало жизни девочки.