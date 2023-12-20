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Трехлетняя девочка употребила наркотики матери: жительница Эстонии предстала перед судом

Сийм Михайлов
, журналист
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

31 октября Вируский уездный суд признал 38-летнюю Марику виновной в неоднократном вождении в состоянии наркотического опьянения и причинении тяжкого вреда здоровью. Она была приговорена к трем годам лишения свободы, из которых четыре месяца придется провести в тюрьме.

Марика, мать троих детей, купила фентаниловый пластырь в неустановленное время и принесла его домой. Однако в конце июня прошлого года ее трехлетняя дочь нашла пластырь в легкодоступном месте и положила его в рот. В результате она получила острое отравление фентанилом, которое привело к потере сознания и острой дыхательной недостаточности. Врачи установили, что отравление угрожало жизни девочки.

Восемь дней спустя Марика ехала из Хальяла в Раквере и снова попала в поле зрения полиции. Женщину остановили на Таллинна-теэ и обнаружили у нее амфетаминное опьянение, в результате чего она была отстранена от управления автомобилем.

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