ЕСПЧ обязал Россию выплатить 130 000 евро семье убитого абхазским пограничником Гиги Отхозории

Большинство стран мира поддерживают территориальную целостность Грузии и считают отколовшиеся регионы ее частью.

Убийство без наказания

30-летний Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года.

Согласно материалам дела, вместе со знакомыми он направился к пропускному пункту на непризнанной границе, так как хотел перевезти продукты для поминок в село Набакеви, расположенное в Абхазии. Разговор с абхазскими пограничниками перерос в спор.

Чтобы избежать конфликта, Отхозория решил вернуться, но пограничники последовали за ним и догнали его уже на подконтрольной Тбилиси территории, в селе Хурча.

Один из них нанес Отхозории несколько ранений, а когда тот упал, выстрелил ему в голову. После этого четверо пограничников скрылись на территории Абхазии.

Отхозория скончался по дороге в больницу. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

Грузинский суд в 2017 году заочно приговорил абхазского пограничника Рашида Канджи-оглы к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в предумышленном убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

В Абхазии сперва возбудили дело и заявили, что заключили подозреваемого под домашний арест, но потом прекратили расследование.

В России расследование по убийству Отхозории не проводилось. Российская сторона в ответ на запрос Грузии о ходе расследования заявляла, что Абхазия - суверенное государство, и российская юрисдикция на территорию Абхазии не распространяется.

Дело государственной важности