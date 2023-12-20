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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 130 000 евро семье убитого абхазским пограничником Гиги Отхозории

BBC News Русская служба
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BBC
Весной 2023 года ЕСПЧ признал приемлемой четвертую межгосударственную жалобу Грузии против России. Жалоба касается нарушений прав человека у непризнанных границ с отколовшимися от Грузии регионами.
Весной 2023 года ЕСПЧ признал приемлемой четвертую межгосударственную жалобу Грузии против России. Жалоба касается нарушений прав человека у непризнанных границ с отколовшимися от Грузии регионами. Фото: NICOLO VINCENZO MALVESTUTO/GETTY

Европейский суд по правам человека установил нарушение статьи о праве на жизнь и обязал Россию выплатить компенсацию в размере 130 000 евро семье убитого у непризнанной границы отколовшейся от Грузии Абхазии Гиги Отхозория.

Суд также признал нарушение 38-й статьи Конвенции о порядке рассмотрения дела, так как Россия не представила в суд материалы уголовного дела.

30-летний Гига Отхозория был убит абхазским пограничником на подконтрольной Тбилиси территории у непризнанной границы с самопровозглашенной Абхазией 19 мая 2016 года.

О решении Страсбургского суда сообщила Грузинская ассоциация молодых юристов (GYLA), адвокаты которой в 2018 году в сотрудничестве с Европейским центром защиты прав человека (EHRAC) подали жалобу матери, жены и двух несовершеннолетних детей в Страсбург.

Выигранный иск адвокаты называют делом государственного значения, так как он касается ответственности России за действия представителей де-факто властей Абхазии и осуществление ею контроля на территории республики.

Но исполнять судебное решение Москва, на которую суд возложил ответственность, скорее всего, не станет. В июне 2022 года Россия в одностороннем порядке отказалась исполнять решения ЕСПЧ, не вступившие в силу до 16 марта того же года - даты, когда ее исключили из Совета Европы за вторжение в Украину.

ЕСПЧ считает, что Россия обязана исполнить все судебные решения по жалобам о нарушениях прав человека, имевших место до 16 сентября 2022 года.

Россия признала Абхазию и второй отколовшийся от Грузии регион Южную Осетию (Цхинвальский регион) независимыми государствами после российско-грузинской войны 2008 года. Ее примеру последовали только Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

В обоих регионах расположены российские военные базы и погрануправления ФСБ. В октябре Москва и Сухуми подписали соглашение о создании постоянной российской военно-морской базы в Абхазии.

Большинство стран мира поддерживают территориальную целостность Грузии и считают отколовшиеся регионы ее частью.

Убийство без наказания

30-летний Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года.

Согласно материалам дела, вместе со знакомыми он направился к пропускному пункту на непризнанной границе, так как хотел перевезти продукты для поминок в село Набакеви, расположенное в Абхазии. Разговор с абхазскими пограничниками перерос в спор.

Чтобы избежать конфликта, Отхозория решил вернуться, но пограничники последовали за ним и догнали его уже на подконтрольной Тбилиси территории, в селе Хурча.

Один из них нанес Отхозории несколько ранений, а когда тот упал, выстрелил ему в голову. После этого четверо пограничников скрылись на территории Абхазии.

Отхозория скончался по дороге в больницу. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

Грузинский суд в 2017 году заочно приговорил абхазского пограничника Рашида Канджи-оглы к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в предумышленном убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

В Абхазии сперва возбудили дело и заявили, что заключили подозреваемого под домашний арест, но потом прекратили расследование.

В России расследование по убийству Отхозории не проводилось. Российская сторона в ответ на запрос Грузии о ходе расследования заявляла, что Абхазия - суверенное государство, и российская юрисдикция на территорию Абхазии не распространяется.

Дело государственной важности

В Грузинской ассоциации молодых юристов, которая представляла интересы семьи Отхозории, говорят, что Россия несет ответственность как за нарушения прав человека в Абхазии, так и за действия, совершенные представителями де-факто властей.

По словам адвокатов, в жалобе и последующих письменных аргументах они указывали на доказательства, подтверждающие российскую оккупацию Абхазии и контроль России над этой территорией.

Комментируя решение суда, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сделал акцент на роли государства и правоохранителей, отметив, что в период правления «Грузинской мечты» страна выиграла все межгосударственные иски.

«Что касается конкретно этого дела, то в нем государство было подключено в качестве третьей стороны и помогало в сборе доказательств. Это решение и этот успех в значительной степени были обусловлены прежними делами, и, как я уже сказал, абсолютно все эти дела Грузия выиграла», - заявил министр.

Европейский суд ранее вынес решения по двум поданным Грузией против России межгосударственным искам.

Первая жалоба Грузии касалась задержаний и выдворений граждан Грузии из России осенью 2006 года, вторая - августовской войны 2008 года и ее последствий.

В обоих случаях суд обязал Россию выплатить компенсации, установив нарушения ряда статей Конвенции.

Весной этого года суд признал приемлемым и принял к рассмотрению по существу еще один межгосударственный иск против России.

Жалоба касается нарушений прав жителей у непризнанных границ с отколовшимися от Грузии Абхазией и Южной Осетией.

BBC
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