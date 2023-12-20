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Медики предупреждают: какие симптомы могут указывать на рак печени?

PM Tervis
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Частая боль в правой стороне живота может быть симптомом рака печени.
Частая боль в правой стороне живота может быть симптомом рака печени. Фото: Shutterstock

От коварного рака печени можно защититься, если вести здоровый образ жизни и контролировать имеющиеся заболевания этого органа.

Печень перерабатывает питательные вещества в вещества, способные усваиваться организмом, расщепляет попавшие в кровь токсины, например, алкоголь, выводит продукты жизнедеятельности, регулирует уровень сахара в крови, вырабатывает вещества, необходимые для свертывания крови, вырабатывает пищеварительные соки и желчь. Печень - уникальный орган, способный самовосстанавливаться путем замены старых клеток новыми.

Наиболее распространенным типом рака печени является гепатоцеллюлярная карцинома. Распространение в печень метастазов встречается чаще, чем опухоли самой печени. Метастазы в печени возникают в результате распространения опухолей других органов, чаще всего - кишечника, легких, молочной железы или желудка.

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