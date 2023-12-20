Медики предупреждают: какие симптомы могут указывать на рак печени?

От коварного рака печени можно защититься, если вести здоровый образ жизни и контролировать имеющиеся заболевания этого органа.
Печень перерабатывает питательные вещества в вещества, способные усваиваться организмом, расщепляет попавшие в кровь токсины, например, алкоголь, выводит продукты жизнедеятельности, регулирует уровень сахара в крови, вырабатывает вещества, необходимые для свертывания крови, вырабатывает пищеварительные соки и желчь. Печень - уникальный орган, способный самовосстанавливаться путем замены старых клеток новыми.