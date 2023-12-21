ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Может ли начальство уволить работника в одностороннем порядке?

«Позволяет ли закон начальству уволить работника по своему желанию, без какой-либо компенсации? Речь идет не о прогульщике и пьянице, а об обычном работающем человеке. Допускает ли закон увольнение работника в одностороннем порядке? Может ли начальство принудить человека написать или подписать подготовленное заявление об увольнении по своему желанию, обещая увольнение на основании статьи и других проблем?» - интересуется читатель.
Отвечает специалист по связям с общественностью Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм:
Работодатель может расторгнуть как бессрочный, так и срочный трудовой договор только в исключительных случаях и по веской причине, которая связана с работником (например, работник долгое время не справляется с выполнением своих рабочих обязанностей из-за состояния здоровья, работник несмотря на предупреждение игнорирует распоряжения работодателя или работник несмотря на предупреждение присутствует на работе в состоянии алкогольного опьянения и т.д.) или экономической ситуацией (например, уменьшение объема работы). Веская причина для расторжения трудового договора должна содержаться в уведомлении о расторжении. Уведомление о расторжении должно быть представлено в форме, которую можно воспроизвести в письменном виде (например, электронная почта или сообщение) или в письменной форме (с личной или цифровой подписью).
Работодатель не должен оказывать давление на работника, чтобы договориться о соглашении между сторонами, которое обычно означает, что работодатель предлагает работнику уволиться по собственному желанию.
Если работник не согласен с расторжением трудового договора, то для установления недействительности расторжения необходимо обратиться в орган по трудовым спорам (комиссию по трудовым спорам или суд) в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления о расторжении.