ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Может ли начальство уволить работника в одностороннем порядке?

Работодатель может расторгнуть как бессрочный, так и срочный трудовой договор только в исключительных случаях и по веской причине, которая связана с работником (например, работник долгое время не справляется с выполнением своих рабочих обязанностей из-за состояния здоровья, работник несмотря на предупреждение игнорирует распоряжения работодателя или работник несмотря на предупреждение присутствует на работе в состоянии алкогольного опьянения и т.д.) или экономической ситуацией (например, уменьшение объема работы). Веская причина для расторжения трудового договора должна содержаться в уведомлении о расторжении. Уведомление о расторжении должно быть представлено в форме, которую можно воспроизвести в письменном виде (например, электронная почта или сообщение) или в письменной форме (с личной или цифровой подписью).