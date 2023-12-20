Интимные отношения спортсмена и тренера завершились жестким решением: обоих исключили из сборной

И Грич, и Стенгг в начале сезона входили в состав австрийской сборной. Однако Герберт Мандл, руководитель австрийской сборной по горнолыжному спорту, заявил, что для них такое неприемлемо.

«Их интимные отношения развиваются. Мы не можем предотвратить это и не хотим этого делать. В то же время в сборной недопустимы интимные отношения», - заявил Мандл австрийскому изданию Kleine Zeitung.

По словам Мандла, все члены сборной знали о неписаном правиле, согласно которому тренер и его подопечный не могут находиться в интимных отношениях друг с другом. Грич и Стенгг тоже знали это.

Грич после пяти лет работы в сборной Австрии ушла из нее вслед за увольнением Стенгга. Она продолжит выступать в серии Кубка мира и представлять Австрию, но уже в как частная команда. Это означает, что хотя у нее и есть поддержка Австрийской лыжной федерации, но планировать все придется самостоятельно.

Напоследок Грич заявила, что покидает команду без злости и по-прежнему хорошо со всеми ладит.

«Я благодарна Австрийской федерации за взаимное уважение. Мы продолжим так же, как было согласовано ранее. С нетерпением жду следующих тренировок и соревнований. Я осознаю все трудности», — заключила спортсменка, призерша чемпионата мира и пятикратная призерша в серии КМ.