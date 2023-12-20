Сколько электроэнергии потребляет праздничная иллюминация на вашей елке?

Отвечает профессор Таллиннского технического университета и инженер-электрик Вяйно Раянгу.

Мощность различных электрических огней, в большинстве случаев составляет 3,5 Вт. Столь низкая мощность достигается благодаря светодиодам.

Если предположить, что огни на елке будут включены в течение 30 дней 24 часа в сутки, то будет израсходовано примерно 700 часов электроэнергии. Отсюда получаем, что за это время потребляется 2450 Втч или 2,45 кВтч электроэнергии.

Цена за кВтч электроэнергии зависит от выбранного пакета электроэнергии. Предположим, что цена электроэнергии в счете за электроэнергию, включая плату за сеть, плату за возобновляемые источники энергии, акциз на электроэнергию и НДС, составляет в среднем 20 центов/кВтч, тогда мы получаем 2,45 x 20 = 49 центов.

С нового года НДС составит 22% вместо 20% и это прибавит 1 цент. Поэтому электрические огни на елке в рождественский сезон потребляют электроэнергию примерно на 50 центов.

Если елка с электрическими свечами стоит в комнате меньше месяца, то цена будет меньше. Также не все люди зажигают огни на елке в дневное время, что помогает уменьшить цену. Если разместить на елке несколько цепочек электрических огней, то стоимость электроэнергии и сумма, подлежащая оплате, возрастут.

Таким образом не стоит беспокоиться о рождественских огнях на елке, ведь они вызывают больше положительных эмоций, чем влияют на наши счета за электроэнергию.