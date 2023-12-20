Цена на нефть сделала резкий скачок

Сегодня цена барреля нефти марки Brent выросла на 1,2 процента до 80,19 доллара за баррель. Последний раз цена на нефть была такой высокой в конце ноября. Только за последние пять дней цены на нефть выросли на 4,6 процента.

Прежде всего, аналитики связывают стремительный рост цен на нефть с событиями в Красном море, где йеменские хуситы нападают на грузовые суда. Это вынуждает торговые суда использовать вместо Суэцкого канала гораздо более длинный морской путь, что означает плавание вокруг Африки. Через Суэцкий канал проходит 12 процентов мировой торговли.

Однако, по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Reuters, нынешнее влияние на нефтяной рынок будет скромным, поскольку большая часть ближневосточной нефти перевозится через Ормузский пролив.