Скандалы в турецком футболе не затихают: во время матча футболисты сломали арбитру нос

По данным источника, футболисты «Кумчатыспора» напали на рефери после финального свистка и избили его. У судьи диагностирован перелом носа.

Напомним, что это второе подряд происшествие, связанное с нападением на рефери в Турции. На прошлой неделе в матче высшей лиги чемпионата Турции был избит арбитр. 11 декабря после финального свистка игры 15-го тура чемпионата страны «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1) президент «Анкарагюджю» Фарку Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и напал на главного судью встречи Халила Умута Мелера.