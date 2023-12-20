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Скандалы в турецком футболе не затихают: во время матча футболисты сломали арбитру нос

rus.postimees.ee
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Скандалы в турецком футболе не утихают.
Скандалы в турецком футболе не утихают. Фото: Abdurrahman Antakyali

В этот раз скандал произошел на матче между клубами «Кумчатыспор» и «Чизре Диджлеспор» в любительской лиге в провинции Ширнак – футболисты избили судью.

По данным источника, футболисты «Кумчатыспора» напали на рефери после финального свистка и избили его. У судьи диагностирован перелом носа.

Напомним, что это второе подряд происшествие, связанное с нападением на рефери в Турции. На прошлой неделе в матче высшей лиги чемпионата Турции был избит арбитр. 11 декабря после финального свистка игры 15-го тура чемпионата страны «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1) президент «Анкарагюджю» Фарку Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и напал на главного судью встречи Халила Умута Мелера.

После этого инцидента Федерация футбола Турции приостановила матчи всех лиг страны. Чемпионат возобновился 19 декабря.

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