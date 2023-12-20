Wolt расширяется на еще один эстонский регион

Технологическая компания Wolt расширила свою деятельность на островную часть Эстонии и сегодня запустила услугу в Курессааре на Сааремаа. «В этом году Wolt значительно расширила свою деятельность в странах Балтии. За прошедшие годы мы получили много вопросов от клиентов о том, будет ли и когда Wolt предлагать услуги на Сааремаа», - сказал Мантас Ломсаргис, руководитель Wolt Baltics.

Wolt вышла на эстонский рынок в 2016 году, и, по словам регионального руководителя, за это время компания смогла создать и удерживать лояльную клиентскую базу: «За последние семь лет жители Эстонии хорошо воспринимали наши услуги, и это дает нам уверенность в том, что мы будем расширяться во все большее и большее количество городов. Наряду с ресторанами, мы привлекли к сервису продуктовые и другие розничные магазины», - сказал Ломсаргис, отметив, что Wolt уже давно перестал быть просто приложением для заказа еды; купить с помощью предлагаемой услуги можно практически все.

Что касается Курессааре, то пока рано объявлять всех партнеров, поскольку переговоры еще продолжаются. «Однако сегодня мы уже расширяемся таким образом, что доля розничных торговцев, наряду с ресторанами и кафе, тоже значительна», - сказал Ломсаргис, добавив в качестве хорошей новости то, что Wolt также будет осуществлять доставку на дом и в населенных пунктах в нескольких километрах от Курессааре.

Среди заведений общественного питания на платформу выйдут, например, IDA Sushibar, Peetri Pizza, Castello, Monk, а через несколько дней - также и Hesburger. Ломсаргис также упоминает продуктовый магазин Rimi и зоомагазин Urr&Nurr.