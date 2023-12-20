Фото ⟩ Ученые обнаружили в космосе рождественскую елку и показали кота

Кластер под названием NGC 2264 находится в нашей галактике, на Млечном Пути, примерно в 2500 световых годах от Земли. Некоторые звезды в кластере относительно малы, а некоторые относительно большие, их масса варьируется от десятой части до семи масс нашего Солнца.

На композитном изображении, сделанном учеными, сходство кластера с рождественской елью было усилено за счет вращения изображения и выбора цветов. Оптические данные представлены в виде ветвей и игл ели светло-зеленого цвета. Рентгеновские лучи, обнаруженные Chandra, представлены синими и белыми огоньками, напоминающими светящиеся точки на елке. Инфракрасные данные показывают передние и задние звезды как сверкающие белые точки на фоне черноты космоса. Изображение было повернуто примерно на 150 градусов от астрономического стандарта, где север указывает вверх.