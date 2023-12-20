Банк SEB продолжает работать в России

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций SEB Eesti Сильвер Воху рассказал ERR, что концерн завершает свою деятельность в России и его цель состоит в том, чтобы полностью прекратить работу в России.

«У SEB есть офис только в Санкт-Петербурге, чтобы помочь своим немногочисленным клиентам уйти с российского рынка», - сказал он.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что деятельность SEB в России ориентирована только на поддержку работающих в стране дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, и SEB не вел бизнес-деятельности, направленной на местные компании, учреждения или частных лиц», - говорится в официальном заявлении SEB Group.

«Кредитный портфель на нуле. Новых кредитов банк не выдает. Старые кредиты полностью погашены клиентами», - отметили в банке