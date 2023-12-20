Руководитель банка обратилась к жителям Эстонии: давайте не будем брать кредиты на рождественские подарки

«Разумеется, пожелание воздержаться от неразумных трат - это совет, который легко давать, но, чисто по-человечески, ему трудно следовать», - сказала Йонна Пехтер. Если в семье напряжённо с финансами и, чтобы свести концы с концами, постоянно приходится что-то комбинировать и соотносить доходы с расходами, поддаться искушению накупить подарков особенно опасно. «Вслед за рождественскими восторгами и радостью потянутся месяцы, когда процентная нагрузка может стать последней соломинкой, переломившей хребет верблюду, а в данном случае - семейному бюджету».

Независимо от того, какие проценты указаны на рекламном плакате, по словам Пехтер, важно увидеть написанную в предложении мелким шрифтом ставку общей затратности кредита. «Рассрочка или микрозаем - услуга не из дешевых, и пользоваться ею имеет смысл в тех случаях, когда покупка действительно необходима семье - например, для замены неожиданно сломавшегося жизненно важного бытового прибора», - напомнила Пехтер потребителям, насколько важно обращать внимание на то, что в подобных договорах о финансировании написано мелким шрифтом.

По словам руководителя банка, в случае «обычного» потребительского кредита общая затратность может превышать 20 процентов в год, а в случае рассрочки - даже 30 процентов. «Если, имея в виду конкретного коммерсанта, есть хоть малейшая возможность запросить кредитное предложение в нескольких разных банках, это обязательно надо сделать», - подчеркнула руководитель Bigbank Eesti.

Пехтер считает, что самое главное - суметь обуздать сиюминутные эмоции. Совсем другое дело - тщательно обдуманные финансовые решения. «Если покупка необходимой вещи, например, новой стиральной машины или компьютера, была давно запланирована и её приурочили к праздникам, чтобы максимально воспользоваться различными кампаниями и скидками, в этом нет ничего плохого. Я говорю о внезапных желаниях, которым так легко поддаться, например, имея вполне нормальный, хороший телевизор, взять кредит и заменить его на новый с большей диагональю», - призвала Пехтер контролировать и обдумывать свои расходы и добавила, что Bigbank со своей стороны откажется от активной рекламы в СМИ потребительских кредитных продуктов до и во время праздников.