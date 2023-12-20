Экономия в стиле эстонских чиновников: новая кампания стоимостью 250 тысяч евро

Ориентировочная стоимость закупки составляет четверть миллиона евро, говорится в реестре закупок.

Целью кампании, вдохновленной предложенным подрядчиком месяцем разнообразия, будет, например, подчеркнуть культурное разнообразие эстонского общества и многогранность повседневной жизни каждого человека.

Целью кампании, основанной Дне народов Эстонии, который отмечается 24 сентября, и месяце народов в октябре, является освещение культуры эстонских общин и различных народов, проживающих в Эстонии, как общее богатство и наследие.

Ожидаемое решение не ориентировано на язык или интеграцию, но подчеркивает существующее разнообразие в повседневной жизни и его положительные черты и ценности, говорится в закупочной документации.

Подача заявок на участие в тендере ожидается до 23 января, тендерный контракт будет заключен на 11 месяцев. Первая кампания должна состояться не позднее лета, вторая не позднее осени.