Министр финансов: то, что происходит с сетью Elektrilevi, ненормально

Как отмечает Вырклаэв, из-за снегопадов люди сидят в темноте, отключения электроэнергии случаются по десять раз на дню, в то время как энергетические компании не успевают восстанавливать работу сетей.

«Признаюсь, я сам все это испытал, и это очень мешает нормальной организации жизни», - заявил министр финансов.

По словам Марта Вырклаэва, он встретился с руководителями Elektrilevi и Eesti Energia и получил от них полный обзор происходящего.

«Elektrilevi приложила усилия, особенно в отношении низковольтных линий, и количество сбоев со временем значительно снизилось», - констатирует Вырклаэв.

Основные проблемы, однако, связаны с воздушными линиями среднего напряжения, то есть, с проводами.

«Достаточная ширина линейных коридоров не поддерживается, на линии падают деревья. Когда у нас сложные погодные условия, а, по сути, нормальная зима – к тому же, идет снег, и деревья могут отяжелеть и упасть – линии просто рвутся или горят. У людей нет электричества, и это происходит в Эстонии постоянно и повсюду», - указывает Вырклаэв.

У Elektrilevi были планы на 2023-2024 годы очистить запретную зону распределительной сети по всей ширине повсюду в Эстонии, однако из-за роста цен и нехватки персонала работы затягиваются.

Сейчас Elektrilevi намерено ускорить проведение плановых работ – о чем, собственно, и просил руководство компании министр финансов.

«Жителям Эстонии должно быть гарантировано нормальное электроснабжение, особенно в ситуации, когда речь не идет об экстремальных погодных условиях», - подчеркивает Март Вырклаэв.