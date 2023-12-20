Снова авария: легковой автомобиль врезался в грузовик, который ехал перед ним

По данным Департамента полиции и погранохраны, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 16:20 на 150-м километре шоссе Тарту-Йыхви-Валга, когда автомобиль Peugeot Rifter врезался в грузовик, который ехал перед ним.

Состояние двух человек, попавших в аварию, проверяют на месте медики.

Из-за ДТП на месте происшествия образовалась пробка, движение в одном направлении в настоящее время закрыто. Полиция рекомендует выбрать другой маршрут или запастись временем.