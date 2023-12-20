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Снова авария: легковой автомобиль врезался в грузовик, который ехал перед ним

Свен Рандлайд
, журналист
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Arved Breidaks

В настоящий момент движение на шоссе Тарту-Йыхви-Валга в Ныо, Тартумаа сильно нарушено из-за аварии. Водителей просят выбирать другой маршрут.

По данным Департамента полиции и погранохраны, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 16:20 на 150-м километре шоссе Тарту-Йыхви-Валга, когда автомобиль Peugeot Rifter врезался в грузовик, который ехал перед ним.

Состояние двух человек, попавших в аварию, проверяют на месте медики.

Из-за ДТП на месте происшествия образовалась пробка, движение в одном направлении в настоящее время закрыто. Полиция рекомендует выбрать другой маршрут или запастись временем.

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