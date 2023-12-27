Деятель культуры года ⟩ Анна Хинтс: как европейский «Оскар» попал в эстонскую женскую баню

Уходящий год в эстонском кино прошел под знаком фильма «Сестринство бани по-черному». Имя его создательницы Анны Хинтс раньше было известно в узких кругах. Фильм, снятый на выруском диалекте, в котором женщины идут в баню, чтобы смыть грязь жизни и поведать друг другу тайны души и тела, сделал Анну звездой международного масштаба. Rus.Postimees считает, что Анна Хинтс сделала в этом году больше всего, чтобы эстонская культура стала известна во всем мире.
В первый уикенд декабря первый полнометражный фильм Анны Хинтс «Сестринство бани по-черному» (Savvusanna sõsarad) получил приз Европейской киноакадемии как лучшая неигровая картина 2023 года. Еще раньше на фестивале независимого кино «Сандэнс» (США) Анна была отмечена как лучший режиссер. Также ее картина попала в номинацию на премию Европарламента (Lux audience award).
Для эстонского фильма уже это выдвижение значило, что субтитры к нему будут переведены на 24 европейских языка и его покажут во всех странах Евросоюза. Такой уровень известности для эстонской картины - небывалое событие, которое в разы повышает узнаваемость Эстонии во всем мире.
За плечами Хинтс – четыре документальных и две игровых короткометражки, не считая студенческих работ. Она родилась в Тарту в 1982 году, окончила гимназию в Хаапсалу, затем училась в Тартуском университете на фольклориста. В 2003 году Анна окончила отделение фотографии Тартуского художественного колледжа. В 2010–2013 годах она училась в Балтийской киношколе на режиссера и с 2015 года входит в союз кинематографистов Эстонии.
Rus.Postimees публикует с 27 по 29 декабря истории людей, которые формировали дух уходящего 2023 года.