Все чаще к уплате компенсации за оскорбление чести и достоинства приговаривают частных лиц

Анализ касался решений судов по гражданским делам за период 2020-2022, где суд присуждал выплату компенсаций нематериального ущерба за нарушение чести и достоинства, а также причинение телесных повреждений, причинение вреда здоровью и нарушение проистекающих из договора и близких к договорным отношениям обязательств.

Уплату компенсации за нарушение личного права в этот период присуждали 71 раз, в среднем размер компенсации составил 1502 евро, а медианная компенсация составила 500 евро - сумм большего и меньшего размера было поровну.

В тех случаях, когда нарушитель был частным лицом, медианная сумма компенсации составляла 300-500 евро, но если нарушителем было издание или канал СМИ, медианная сумма была значительно крупнее, 2000 евро.

Суды также присуждают уплату компенсаций за причинение телесных повреждений или вреда здоровью. Самая крупная сумма такой компенсации составила 12 000 евро, средняя сумма 1752 евро, а медианная 1000 евро.

Суды полностью или частично удовлетворили семь требований, касавшихся качества услуги здравоохранения. Средняя сумма компенсации составила 2871 евро, а медианная 1000 евро. Суд удовлетворил требования на основании иных договорных или близких к договорным отношений в рамках трех дел о договорах поручения, одном деле о туристическом пакете и одном споре между совладельцами.