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Водитель не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение

Лийза Эхамаа
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Полиция.
Полиция. Фото: Jürgen Puistaja

Сегодня вечером, около 18:00, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 134-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам представителя полиции, водитель автомобиля Kia не справился с управлением и въехал в дорожное заграждение.

В момент ДТП в машине находились два человека. Один из них не пострадал, второго на месте осматривают медики. Движение транспорта сильно затруднено.

Портал TarkTee также показывает, что повсюду в Эстонии существует риск гололедицы.

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