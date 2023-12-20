Водитель не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение

Сегодня вечером, около 18:00, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 134-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа произошло дорожно-транспортное происшествие.
По словам представителя полиции, водитель автомобиля Kia не справился с управлением и въехал в дорожное заграждение.
В момент ДТП в машине находились два человека. Один из них не пострадал, второго на месте осматривают медики. Движение транспорта сильно затруднено.
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