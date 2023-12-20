Министерство обороны хочет изменить закон об оружии

Цель - уточнить и сделать более ясными требования, связанные с производством военного оружия и боеприпасов, чтобы создать лучшую правовую среду для развития оборонной промышленности и вклада предприятий в гособорону.

Намерение разработки выделяет проблемы, требующие изменения законов. Например, сейчас действует требование, согласно которому в круг владельцев и руководящие органы обращающихся с военным оружием и боеприпасами предприятий могут входить только лица с гражданством страны ЕС и НАТО.

«На практике оказалось, что этот подход тормозит оборонную промышленность. Разумеется, должна быть исключена деятельность граждан стран-агрессоров в Эстонии, но для граждан стран, находящихся в дружественных отношениях с Эстонией или даже сотрудничающих с ней в сфере обороны, следует создать возможность быть пайщиками или даже членами руководящего органа в обладающих лицензией на деятельность в Эстонии предприятиях», - сказал Певкур.

Также планируется сократить объем бюрократии в развитии оборонной промышленности, более четко регулировать перевозки военного оружия и боеприпасов, а также внести правовую ясность в то, что касается проверки биографических данных и состояния здоровья работников предприятия. Планируется также разработать требования к квалификации ответственных специалистов предприятий, обращающихся с боеприпасами.

При составлении намерения за предложениями посредством Эстонского союза оборонной и космической промышленности обращались и к предприятиям оборонной промышленности.