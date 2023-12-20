«Новости в 7» за 20 декабря: выпускной кадетов Frontex в Нарве, как наш корреспондент к экзамену на С1 готовилась, 28 рецептов от шефа Влада Дьячука и детскому центру Tähetorn требуется помощь

Сегодня в выпуске:

- Впервые в Нарве состоялся выпуск кадетов постоянного корпуса Европейского агентства по охране границ и побережья Frontex.Все подробности - в сюжете нашего специального корреспондента

- Это важно: анализ проб сточных вод: кокаин закрепил «успех» и многотысячные уличные акции протеста в Словакии

- Как корреспондент «Новостей в 7» готовилась к сдаче экзамена на категорию С1. Эпизод первый - консультация

- «Больше масла!» - так знаменитый ресторатор и шеф-повар Влад Дьячук назвал свою первую книгу, в которой описал путь к вершинам гастрономии и предложил читателям 28 уникальных рецептов. На презентации литературного дебюта побывала наша съёмочная группа

- Детский центр Tähetorn, который занимается с детьми из малообеспеченных семей, сейчас испытывает финансовые трудности. Цены растут, а от государства помощи нет. Как и чем можно помочь детям - узнавала наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 20 декабря.