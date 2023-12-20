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ВИДЕО ⟩ В Риге очевидец заснял на камеру, как двое неизвестных грабят автомобиль

rus.tvnet.lv
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Очевидец заснял, как двое мужчин грабят автомобиль на ул. Пулквежа Бриежа
Очевидец заснял, как двое мужчин грабят автомобиль на ул. Пулквежа Бриежа Фото: Ekrānuzņēmums no video

В среду, 20 декабря, в микроблоге Х (ранее Twitter) появилось видео, на котором двое мужчин грабят машину в Риге, пишет rus.tvnet.lv.

На видео видно, что стекло передней пассажирской двери и стекло боковой двери разбиты. Один из воров стоит снаружи, другой - залезает в автобус.

По факту инцидента Государственная полиция возбудила уголовное дело, которое в настоящее время расследуется.

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