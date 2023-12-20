ВИДЕО ⟩ В Риге очевидец заснял на камеру, как двое неизвестных грабят автомобиль

В среду, 20 декабря, в микроблоге Х (ранее Twitter) появилось видео, на котором двое мужчин грабят машину в Риге, пишет rus.tvnet.lv.
На видео видно, что стекло передней пассажирской двери и стекло боковой двери разбиты. Один из воров стоит снаружи, другой - залезает в автобус.
По факту инцидента Государственная полиция возбудила уголовное дело, которое в настоящее время расследуется.
🇱🇻 Divi vīrieši Pulkveža Brieža ielā, izsitot durvju stiklu, apzog mikroautobusa salonu.#Centrs #Rīga #Latvija— BreakingLV (@breakinglv) December 20, 2023
📹 Mārtiņš Barkānspic.twitter.com/DGOHCFX3Wm