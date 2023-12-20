Ср, 20.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Британского сержанта, угрожавшего ножом сослуживцу в Тапа, уволили из армии

Андрес Эйнманн
Copy
Британские союзники в Эстонии.
Британские союзники в Эстонии. Фото: Mihkel Maripuu

Британский военный суд уволил с военной службы и приговорил к 12 месяцам тюремного заключения сержанта, который угрожал ножом однополчаниу в Тапа в июле прошлого года во время службы в союзнических войсках в Эстонии.

Инцидент произошел 28 июля прошлого года в лагере Первой пехотной бригады в Тапа, когда 36-летний сержант Мэтью Крюс, развлекавшийся в центре Тапа, вернулся в казармы в состоянии алкогольного опьянения. В коридоре у него случилась словесная перепалка с наводчиком Оливером Палмером, который назвал сержанта «монгом». «Монг» в британском разговорном языке означает «неразвитый человек», а его эквивалентом в эстонском языке может быть слово «идиот».

По словам очевидцев, после словесной перепалки сержант Крюс отправился в свою комнату и вернулся оттуда с длинным ножом с лезвием около 20 сантиметров, пишет The Telegraph.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх