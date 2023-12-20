Британского сержанта, угрожавшего ножом сослуживцу в Тапа, уволили из армии

Инцидент произошел 28 июля прошлого года в лагере Первой пехотной бригады в Тапа, когда 36-летний сержант Мэтью Крюс, развлекавшийся в центре Тапа, вернулся в казармы в состоянии алкогольного опьянения. В коридоре у него случилась словесная перепалка с наводчиком Оливером Палмером, который назвал сержанта «монгом». «Монг» в британском разговорном языке означает «неразвитый человек», а его эквивалентом в эстонском языке может быть слово «идиот».