В канун праздников полиция призывает жителей Эстонии сообщать о домашнем насилии

«К сожалению, во время праздников употребляется больше алкоголя, поэтому некоторые взрослые начинают решать недоразумения насилием. И хотя Рождество должно приносить наибольшую радость самым младшим в семье, к сожалению для многих детей, пострадавших от насилия или ставших его свидетелями, вместо этого оно сопровождается страхом, страданиями и слезами», - отметили в полиции.

«Мы просим всех, кто слышит или видит кого-то, нуждающегося в помощи, немедленно сообщить об этом по телефону 112! Ваш звонок может спасти чью-то жизнь! Всех с Рождеством!», - пишет полиция в социальной сети Facebook.

Где я могу получить помощь? 116 006 - телефон экстренной помощи пострадавшим 116 111 – телефон доверия для детей Lasteabi.ee – сайт помощи детям Департамента социального страхования, где можно получить консультацию и через текстовый чат. 116 123 – телефон эмоциональной поддержки и душепопечительства Департамента социального страхования. 660 6077 – телефон доверия Департамента социального страхования для помощи по отказу от насилия Источник: Департамент социального страхования