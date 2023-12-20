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В канун праздников полиция призывает жителей Эстонии сообщать о домашнем насилии

BNS
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Домашнее насилие. Фото иллюстративное.
Домашнее насилие. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Полиция призывает всех сообщать по номеру 112, если вы слышите, видите или подозреваете, что кто-то подвергается насилию.

«К сожалению, во время праздников употребляется больше алкоголя, поэтому некоторые взрослые начинают решать недоразумения насилием. И хотя Рождество должно приносить наибольшую радость самым младшим в семье, к сожалению для многих детей, пострадавших от насилия или ставших его свидетелями, вместо этого оно сопровождается страхом, страданиями и слезами», - отметили в полиции.

«Мы просим всех, кто слышит или видит кого-то, нуждающегося в помощи, немедленно сообщить об этом по телефону 112! Ваш звонок может спасти чью-то жизнь! Всех с Рождеством!», - пишет полиция в социальной сети Facebook.

 

Где я могу получить помощь?

116 006 - телефон экстренной помощи пострадавшим

116 111 – телефон доверия для детей

Lasteabi.ee – сайт помощи детям Департамента социального страхования, где можно получить консультацию и через текстовый чат.

116 123 – телефон эмоциональной поддержки и душепопечительства Департамента социального страхования.

660 6077 – телефон доверия Департамента социального страхования для помощи по отказу от насилия

Источник: Департамент социального страхования

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