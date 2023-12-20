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КАРТА ⟩ Предупреждение для водителей: дороги по-прежнему очень скользкие (1)

Лийза Эхамаа
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Дорожные условия в Аэгвийду, Харьюмаа по состоянию на 20:50.
Дорожные условия в Аэгвийду, Харьюмаа по состоянию на 20:50. Фото: Kuvatõmmis - Tark Tee

Агентство по окружающей среде предупреждает о дожде, мокром снеге и граде, которые могут сделать дороги очень скользкими.

«Температура у дорожного покрытия везде минусовая, мокрое дорожное покрытие быстро покрывается корочкой льда, и дороги становятся скользкими. Свежий слой слякоти и снега, который образуется на дорогах, также скользкий», - написало Агентство по окружающей среде.

По данным портала TarkTee, по всей Эстонии высок риск гололедицы. Дорожные камеры также дают представление о том, что стоит ездить медленнее, чем обычно, и очень осторожно!

Дорожные условия в Лоху, Рапламаа по состоянию на 20:50.
Дорожные условия в Лоху, Рапламаа по состоянию на 20:50. Фото: Kuvatõmmis - Tark Tee
Дорожные условия в Амбла, Ярвамаа по состоянию на 20:50.
Дорожные условия в Амбла, Ярвамаа по состоянию на 20:50. Фото: Kuvatõmmis - Tark Tee
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