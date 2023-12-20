«Температура у дорожного покрытия везде минусовая, мокрое дорожное покрытие быстро покрывается корочкой льда, и дороги становятся скользкими. Свежий слой слякоти и снега, который образуется на дорогах, также скользкий», - написало Агентство по окружающей среде.

По данным портала TarkTee, по всей Эстонии высок риск гололедицы. Дорожные камеры также дают представление о том, что стоит ездить медленнее, чем обычно, и очень осторожно!