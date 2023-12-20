Агентство по окружающей среде предупреждает о дожде, мокром снеге и граде, которые могут сделать дороги очень скользкими.
«Температура у дорожного покрытия везде минусовая, мокрое дорожное покрытие быстро покрывается корочкой льда, и дороги становятся скользкими. Свежий слой слякоти и снега, который образуется на дорогах, также скользкий», - написало Агентство по окружающей среде.
По данным портала TarkTee, по всей Эстонии высок риск гололедицы. Дорожные камеры также дают представление о том, что стоит ездить медленнее, чем обычно, и очень осторожно!