Neste планирует прекратить переработку сырой нефти в Финляндии

По данным Neste, в течение следующих десяти лет нефтеперерабатывающий завод в Порвоо будет постепенно преобразован в завод, предлагающий решения в области возобновляемой энергии и экономики замкнутого цикла.
Благодаря этим изменениям переработка сырой нефти в Порвоо вскоре будет остановлена. В настоящее время в Порвоо теплоносители производятся как из сырой нефти, так и из растительных жиров и жировых отходов. Согласно пресс-релизу Neste, точные сроки прекращения добычи нефти зависят от рынка и законодательства.