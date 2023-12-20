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Neste планирует прекратить переработку сырой нефти в Финляндии

rus.postimees.ee
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Нефтеперерабатывающий завод Neste в Порвоо.
Нефтеперерабатывающий завод Neste в Порвоо. Фото: Reuters Staff

По данным Neste, в течение следующих десяти лет нефтеперерабатывающий завод в Порвоо будет постепенно преобразован в завод, предлагающий решения в области возобновляемой энергии и экономики замкнутого цикла.

Благодаря этим изменениям переработка сырой нефти в Порвоо вскоре будет остановлена. В настоящее время в Порвоо теплоносители производятся как из сырой нефти, так и из растительных жиров и жировых отходов. Согласно пресс-релизу Neste, точные сроки прекращения добычи нефти зависят от рынка и законодательства.

Согласно пресс-релизу, предлагаемые изменения будут происходить поэтапно и потребуют принятия нескольких отдельных инвестиционных решений в течение следующих десяти лет. На практике, по данным Neste, это решение означает инвестиции в размере около 2,5 млрд евро.

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