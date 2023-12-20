Neste планирует прекратить переработку сырой нефти в Финляндии

Благодаря этим изменениям переработка сырой нефти в Порвоо вскоре будет остановлена. В настоящее время в Порвоо теплоносители производятся как из сырой нефти, так и из растительных жиров и жировых отходов. Согласно пресс-релизу Neste, точные сроки прекращения добычи нефти зависят от рынка и законодательства.