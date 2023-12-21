Даниил Куракин ⟩ Русофобия в Эстонии мерещится только тем, кто живет по законам Путина

В конце концов, необходимо понимать, что чувствуют сейчас сами эстонцы. Многие из-за вот таких любителей русского мира не могут быть уверены в том, что русские, живущие с ними по соседству, не будут с цветами встречать российского солдата в Эстонии. Много русских, живущих здесь, до сих пор не понимает даже того, почему эстонцы столь единодушно выразили поддержку Украине; дело в том, что эти русские живут в каком-то своем инфопространстве.

Русофобию замечают носители вируса имперскости

При этом у меня есть много примеров эмигрировавших в Эстонию людей из России, которые за годы своей жизни здесь никогда не испытывали на себе русофобии. Это люди с либеральными и проевропейскими взглядами, лишенные вируса имперскости. Так, может быть, проблема не в том, что человек русский, а в том, какие взгляды он исповедует? Не являются ли эти взгляды дурным тоном в приличном обществе? Может быть, чтобы понять, почему вы чувствуете себя жертвой русофобии, для начала нужно посмотреться в зеркало?

Михаил, люди становятся угрозой безопасности не из-за фамилии. Возможно, в вашем дуалистичном мире, с фокусом на национальность, это и так. Но Зоя Палямар, Сергей Чаулин, Олег Иванов, Алексей Есаков и прочие являются угрозой безопасности не потому, что у них русские фамилии, а потому, что они были и являются до сих пор московской агентурой, работающей в интересах нашего врага. И многих из них ваша соратница по партии активно защищает и пытается вернуть сюда обратно.

То же самое относится ко всем, кто исповедует прокремлевские взгляды и воспроизводит прокремлевскую пропаганду. Если вспомнить Айво Петерсона, то он не обладает русской фамилией, но судят его все по тем же обвинениям. Просто не надо жить по заветам Путина, и никакая русофобия вам мерещиться не будет.