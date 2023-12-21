Даниил Куракин ⟩ Русофобия в Эстонии мерещится только тем, кто живет по законам Путина

В своем недавнем интервью мэр Таллинна и глава Центристской партии Михаил Кылварт вновь коснулся темы русофобии, якобы направляемой в сторону местных русских со стороны эстонцев. Видеоблогер и активист Даниил Куракин пишет, что Кылварт такими комментариями как бы намеренно маргинализирует себя и свою партию в глазах как эстоноязычного населения, так и многих русскоязычных жителей Эстонии.
Тема какого-то неподобающего обращения с русскими в Эстонии не поднимается в медийном пространстве никем кроме тех, кто хочет заработать политические очки на не реализовавших себя в плане интегрированности в эстонское общество людях. Интересно, что о притеснении русскоязычных постоянно говорят одни и те же деятели, ведущие свою риторику созвучно российским пропагандистским нарративам. Именно Россия утверждает, что в Эстонии притесняют русских, ущемляют их, лишают прав на самоидентификацию, запрещают отмечать некоторые исторические даты, учиться на русском и так далее.
При этом регулярной трансляцией таких посланий отличались в Эстонии две партии. Одна из из них была признана политическим банкротом еще даже до того, как успела зарегистрироваться, запятнав себя связями с российскими спецслужбами, и теперь, по большому счету, эта партия надолго обезглавлена. Другая партия, с четырехлистным клевером на логотипе, не так давно пыталась очиститься от клейма «русской партии», но теперь стремительными темпами его опять на себя принимает. И Михаил Кылварт вместе с Яной Тоом больше всех этому способствуют.
Национальность не причем
Яркий пример пророссийского нарратива - притеснение русских; эту тему Кылварт затронул в своем интервью порталу rus.Delfi, заявив, что сейчас практически не осталось границ допустимости проявления нетерпимости к местным русскоязычным. Можно даже сказать, что Кылварт прямо говорит, что на войну в Украине можно списать любую русофобию. В пример он приводит свое интервью журналисту ERR, где тот якобы предложил Кылварту заменить вице-мэра Таллинна по вопросам образования Андрея Канте на эстонца, чтобы общество лучше воспринимало Центристскую партию.
Возможно, Михаил забыл претензии журналиста к Канте, но они касались далеко не его национальной принадлежности. В процессе интервью Арп Мюллер говорит, что Канте в своей статье в газете Pealinn сравнивает переход на эстоноязычное образование с нарушением прав человека. Сравнение, мягко говоря, специфическое, в качестве реакции на которое журналист предлагает поставить на место Канте более профессионального человека, и приводит в пример Яака Ааба.
Проблема здесь не в том, что Канте русскоязычный, а в том, что он считает переход на эстоноязычное образование притеснением русскоязычных, так что возмущение таким заявлением вполне логично. Кандидатура Ааба выбрана не потому, что он эстонец, а потому, что он бывший министр образования и науки, при этом еще и выпускник Таллиннского педагогического университета, да еще и по специальности «учитель русского языка и литературы». Какая же это вопиющая русофобия, предложить назначить на должность вице-мэра по образованию бывшего министра образования вместо бывшего директора ласнамяэской русской школы, который следует в своей риторике пророссийским нарративам про ущемленных русских.
Кылварт искусственно проводит линию разделения «русский - эстонец» там, где для нее вообще нет повода. Искренне ли он видит это противопоставление или нет, это вопрос к нему самому, но сам факт бросается в глаза. Вместо того, чтобы, как он говорит, не усиливать конфликты и напряжение в обществе, он сам является механизмом создания этого конфликта. Конфликта, которого, по большому счету, можно избежать, если некоторые русские перестанут следовать нарративам Кремля и выглядеть в глазах адекватных людей непотребно.
Своими быть совсем нетрудно
Кылварт ждет сигнала, который дал бы понять местным русским, что они здесь свои. Но не сами ли некоторые местные русские игнорируют этот сигнал? Вам говорят, что праздновать 9-е мая так, как вы его празднуете, в глазах как эстонцев, так и адекватных русских, выглядит кощунством. Вам говорят, что наклеивание себе на лоб наклейки «я - русский» выглядит так, будто вы поддерживаете Z-певца Шамана с его одноименной песней и выпячиваете напоказ свою имперскость.
Вам говорят, что переход на эстоноязычное образование не заставит ваших детей забыть русский язык и свою идентичность. Вам говорят, что Россия сейчас - главная угроза безопасности Эстонии, страны, в которой вы живете, и которую, как вы говорите, любите. Поэтому нужно поддерживать украинцев, чтобы они победили, и чтобы Эстония не стала следующей жертвой имперских амбиций Путина. Что вы говорите в ответ? Вините правительство в ущемлении своих прав, говорите, что вам запрещают быть русскими, попутно поливая грязью свою страну, и еще больше ненавидите украинцев. Интересно, почему же это эстонцы не хотят таких людей признавать своими?
Мне лично и многим русскоязычным жителям Эстонии никакой сигнал не нужен, чтобы понять, что мы здесь свои. У меня никогда не было проблем с эстоноязычными жителями Эстонии, несмотря на то, что моя фамилия не эстонская, а знание государственного языка у меня даже не на уровне C1. Просто достаточно элементарно уважать правила страны, в которой ты живешь, и осознавать, что ты являешься частью Европы, а не агрессивного восточного соседа.
В конце концов, необходимо понимать, что чувствуют сейчас сами эстонцы. Многие из-за вот таких любителей русского мира не могут быть уверены в том, что русские, живущие с ними по соседству, не будут с цветами встречать российского солдата в Эстонии. Много русских, живущих здесь, до сих пор не понимает даже того, почему эстонцы столь единодушно выразили поддержку Украине; дело в том, что эти русские живут в каком-то своем инфопространстве.
Русофобию замечают носители вируса имперскости
При этом у меня есть много примеров эмигрировавших в Эстонию людей из России, которые за годы своей жизни здесь никогда не испытывали на себе русофобии. Это люди с либеральными и проевропейскими взглядами, лишенные вируса имперскости. Так, может быть, проблема не в том, что человек русский, а в том, какие взгляды он исповедует? Не являются ли эти взгляды дурным тоном в приличном обществе? Может быть, чтобы понять, почему вы чувствуете себя жертвой русофобии, для начала нужно посмотреться в зеркало?
Михаил, люди становятся угрозой безопасности не из-за фамилии. Возможно, в вашем дуалистичном мире, с фокусом на национальность, это и так. Но Зоя Палямар, Сергей Чаулин, Олег Иванов, Алексей Есаков и прочие являются угрозой безопасности не потому, что у них русские фамилии, а потому, что они были и являются до сих пор московской агентурой, работающей в интересах нашего врага. И многих из них ваша соратница по партии активно защищает и пытается вернуть сюда обратно.
То же самое относится ко всем, кто исповедует прокремлевские взгляды и воспроизводит прокремлевскую пропаганду. Если вспомнить Айво Петерсона, то он не обладает русской фамилией, но судят его все по тем же обвинениям. Просто не надо жить по заветам Путина, и никакая русофобия вам мерещиться не будет.