Коалиция сняла с повестки вопрос о создании комиссии по делу бизнеса в РФ супруга Каллас

С такой инициативой выступила оппозиционная партия «Отечество», которая в числе прочего предлагала попытаться выяснить, знала ли глава правительства, что компания ее супруга ведет бизнес, связанный с РФ, а также не противоречила ли такая коммерческая деятельность после введения антироссийских санкций содержанию и целям этих санкций.