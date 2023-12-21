Коалиция сняла с повестки вопрос о создании комиссии по делу бизнеса в РФ супруга Каллас

Парламент Эстонии не поддержал предложение о создании следственной комиссии, которая выяснила бы обстоятельства бизнес-деятельности в России предприятия, связанного с супругом премьер-министра Каи Каллас Арво Халликом, пишет Rus.ERR.
С такой инициативой выступила оппозиционная партия «Отечество», которая в числе прочего предлагала попытаться выяснить, знала ли глава правительства, что компания ее супруга ведет бизнес, связанный с РФ, а также не противоречила ли такая коммерческая деятельность после введения антироссийских санкций содержанию и целям этих санкций.
По оценке «Отечества», следственная комиссия не стала бы судебным органом, а ее цель - лишь установить факты.
Однако накануне инициатива оппозиции была отклонена. Вопрос сняли с повестки благодаря голосам коалиционных депутатов.