С августа 2021 года в Эстонии с ИД-картой увязаны биометрические данные, или отпечатки пальцев. Казалось бы, с течением жизни отпечатки пальцев не меняются, но по какой-то причине необходимо как минимум раз в шесть лет снова предоставлять для базы данных Департамента полиции и погранохраны свои отпечатки. Данное требование сильно возмутило читателя Rus.Postimees Виктора.
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«Зачем придумали эту бредятину?»: читателя возмутила необходимость повторно сдавать отпечатки пальцев при получении документа
«У меня плотный рабочий график и несговорчивое начальство, поэтому у меня никак не получалось добраться до добраться до бюро Департамента полиции и погранохраны, чтобы сдать отпечатки пальцев. Срок документа истек, поэтому я месяц не мог пользоваться ИД-картой. Лишь взяв выходной за свой счет – по другому вопросу – я смог посетить бюро. Поскольку там было многолюдно, по его мнению, именно там он подхватил коронавирус, из-за чего слег на две недели», – поделился он своей историей.