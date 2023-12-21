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«Зачем придумали эту бредятину?»: читателя возмутила необходимость повторно сдавать отпечатки пальцев при получении документа

Дмитрий Рая
, pепортер
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Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.
Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Фото: Sander Ilvest

С августа 2021 года в Эстонии с ИД-картой увязаны биометрические данные, или отпечатки пальцев. Казалось бы, с течением жизни отпечатки пальцев не меняются, но по какой-то причине необходимо как минимум раз в шесть лет снова предоставлять для базы данных Департамента полиции и погранохраны свои отпечатки. Данное требование сильно возмутило читателя Rus.Postimees Виктора.

«У меня плотный рабочий график и несговорчивое начальство, поэтому у меня никак не получалось добраться до добраться до бюро Департамента полиции и погранохраны, чтобы сдать отпечатки пальцев. Срок документа истек, поэтому я месяц не мог пользоваться ИД-картой. Лишь взяв выходной за свой счет – по другому вопросу – я смог посетить бюро. Поскольку там было многолюдно, по его мнению, именно там он подхватил коронавирус, из-за чего слег на две недели», – поделился он своей историей.

По словам Виктора, в начале следующего года кончается срок действия документа у его матери-инвалида, которой на данный момент 68 лет. «Без посторонней помощи она не может выбраться из дома. От нее тоже требуют обновить отпечатки пальцев. Поскольку она в группе риска, я опасаюсь, что в том же бюро мама может подхватить вирус и тяжело заболеть. Например, фотографию мы смогли сделать дома и полиция ее одобрила. В то же время на сайте полиции говорится, что людям старше 70 лет отпечатки пальцев сдавать почему-то не нужно. Что принципиально изменится за два года? Получается, что до 70 лет отпечатки пальцем могут меняться, а потом нет?» - вопрошает он.

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