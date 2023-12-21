Глава МИД Цахкна самовольно пообещал, что Эстония начнет процесс признания геноцида армян

«На встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном я подчеркнул, что эстонцы в долгу перед народом Армении за то, что мы не признали геноцид армян и я начну этот процесс в эстонском парламенте», - написал Цахкна в социальной сети X.