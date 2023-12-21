Во время своего визита в Армению на прошлой неделе министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») заявил, что Эстония начнет процесс признания геноцида армян, хотя это предложение не получило одобрения правительства и комиссии по иностранным делам Рийгикогу.
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Глава МИД Цахкна самовольно пообещал, что Эстония начнет процесс признания геноцида армян
«На встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном я подчеркнул, что эстонцы в долгу перед народом Армении за то, что мы не признали геноцид армян и я начну этот процесс в эстонском парламенте», - написал Цахкна в социальной сети X.