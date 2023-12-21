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Министр финансов: об отмене налоговой кривой речи не идет

rus.postimees.ee
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Министр финансов Март Вырклаэв.
Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Madis Veltman

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, отмена так называемой налоговой кривой вписана в коалиционное соглашение, и речи об отказе от этой инициативы не идет, пишет Rus.ERR.

По его словам, в результате ликвидации дифференцированного подоходного налога, в 2025 году жители Эстонии получат дополнительный доход. Например, учитель со средней зарплатой в 2100 евро получит в качестве чистой зарплаты на 112-113 евро больше.

Отмена Налоговой кривой была одним из главных предвыборных обещаний Партии реформ. Инициатива предусматривает, что не облагаемый налогом минимум составит для всех 700 евро независимо от размера зарплаты.

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