Министр финансов: об отмене налоговой кривой речи не идет

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, отмена так называемой налоговой кривой вписана в коалиционное соглашение, и речи об отказе от этой инициативы не идет, пишет Rus.ERR.
По его словам, в результате ликвидации дифференцированного подоходного налога, в 2025 году жители Эстонии получат дополнительный доход. Например, учитель со средней зарплатой в 2100 евро получит в качестве чистой зарплаты на 112-113 евро больше.
Отмена Налоговой кривой была одним из главных предвыборных обещаний Партии реформ. Инициатива предусматривает, что не облагаемый налогом минимум составит для всех 700 евро независимо от размера зарплаты.