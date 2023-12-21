Кенийский бегун погиб геройской смертью всего в 37 лет

Нгетич героически прыгнул за упавшей в воду собакой, но, к сожалению, утонул. Трагический инцидент произошел в Мексике, куда Нгетич переехал после завершения спортивной карьеры – это произошло 15 лет назад.

Нгетич в основном специализировался на дистанции 3000 метров с препятствиями и полумарафоне. Его личные рекорды в этих соревнованиях составили 8.39.3 и 1:03.10 соответственно.

По словам матери Нгетича, вся семья зависела от доходов бывшего спортсмена. Сейчас женщина, проживающая в Кении, просит помощи добрых людей привезти тело сына домой из Мексики и похоронить его. Для этого необходимо около 17 000 евро.