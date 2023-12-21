Участь обвиняемого в насилии знаменитого футболиста вскоре решится

40-летний Алвес находится под стражей с января после того, как его арестовали по обвинению в изнасиловани женщины в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Испанская прокуратура требует девяти лет тюремного заключения для бразильской звезды футбола. Защитники предполагаемой жертвы хотят отправить Алвеса за решетку на 12 лет.

Помимо тюремного заключения прокуратура требует выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро.

Испанские власти подтвердили, что суд над Алвесом состоится 5-7 февраля. Тогда станет ясно, какое наказание понесет звезда футбола. Согласно испанскому законодательству, максимальный срок тюремного заключения за изнасилование составляет 15 лет.

40-летний Алвес – один из самых успешных футболистов мира, за свою карьеру выигравший 42 титула. Лучшие годы своей карьеры он провел в «Барселоне», с которой стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Бразилии он стал двукратным чемпионом Южной Америки.