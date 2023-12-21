Новый глава Кайтселийта: если РФ нападет на страну НАТО, мы будем атаковать цели на ее территории

В передаче Esimene stuudio на канале ETV Тамм отметил, что война на истощение в самом разгаре, и, возможно, Западу нужно больше понять, что у Украины нет другого выхода, кроме как сопротивляться.

Он подчеркнул, что нельзя проводить параллель между Украиной и Эстонией, поскольку Эстония является частью НАТО, то есть частью большого альянса.

«Действия, к которым мы можем подготовиться, дают нам гораздо большее преимущество. Мы должны смело заявить, что если Российская Федерация начнет войну против любой из стран восточного фланга НАТО, то у нас больше не будет ограничений, что мы не будем атаковать цели на территории Российской Федерации», - сказал он.