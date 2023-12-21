Жуткая смерть: бывший игрок NBA задушил проститутку кабелем HDMI

Согласно судебным документам, Команч и его бывшая девушка Сакари Харнден убили женщину по имени Марайна Роджерс.Перед убийством Харнден, работавшая проституткой, поссорилась со своей коллегой Роджерс из-за часов Rolex.

Бывшие любовники Команч и Харнден разработали план и решили, что лучший способ разрешить проблему — насилие. Поэтому Команч прикинулся клиентом и заманил Роджерс в постель. Он связал проститутке руки за спиной, но в тот момент девушка понятия не имела о том, что произойдет.

Затем, по словам баскетболиста, он взял кабель HDMI и душил Роджерс в течение десяти секунд, пока она не перестала дышать. В этой же комнате находилась и его бывшая девушка Харнден, которая, по словам баскетболиста, продолжила душить Роджерс.

Убийцы бросили тело в канаву недалеко от Лас-Вегаса и забросали камнями, но через десять дней оно было найдено.

27-летний Команч играл в баскетбол в Университете Аризоны, а затем в основном в G-лиге. В прошлом сезоне он также сыграл в одном матче за клуб NBA «Портленд Трэйл Блэйзерс». Два сезона назад он играл в турецком клубе «Анкара».