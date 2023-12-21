Семь неизвестных большинству людей фактов о сладостях Kalev

Самую дорогую покупку совершили в Нарве, самый возрастной постоянный клиент живет в Пярну

Если в целом покупательская способность выше в Таллинне и Тарту, где и совершаются самые дорогие покупки, то в ноябре, например, самая дорогая покупка была сделана в нарвском магазине конфет – частное лицо приобрело коробок шоколадных конфет и плиток шоколада примерно на 1200 евро. Самый же активный пожилой постоянный клиент проживает в Пярну. Любимые конфеты 99-летнего клиента – Kiss-Kiss.

Анне из Тарту покупает шоколад Anneke каждый день

В городе Тарту проживает женщина по имени Анне, которая на протяжении уже почти 10 лет посещает магазин Kalev практически ежедневно, всегда покупая там 100-граммовую плитку шоколада Anneke. Примечательно, что это единственная ее ежедневная покупка в магазине. Есть в Тарту и другие выдающиеся ценители продукции Kalev – один из них, например, уже не первый год захаживает в магазин за развесными конфетами Komeet, и его все продавцы также знают не только в лицо, но и по имени.

Когда работники расположенного в центре Тарту магазина конфет замещали больных сотрудников магазина в торговом центре Lõunakeskus, они с удивлением открыли для себя, что в городе есть ряд постоянных клиентов, которые поочередно посещают оба магазина. Некоторые из них, например, утром заходят в один, а вечером – в другой. Статистика также подтверждает, что есть люди, которые посещают разные магазины Kalev, но зато можно провести явную черту между клиентами интернет-магазина и физических магазинов – обе эти категории скорее хранят верность выбранному каналу продаж.

Подготовка к Рождеству начинается в разгар лета

Можно подумать, что самая страда на кондитерской фабрике Kalev наступает в декабре, однако это не так. К изготовлению рождественской продукции Kalev приступает уже в разгар лета – пряное печенье пипаркоок, например, произвели к нынешнему праздничному сезону уже в июле-августе. Основной же объем производства выпадает на октябрь, а к концу ноября все рождественские сладости уже произведены. В этом году в ассортимент рождественской продукции Kalev вошло 36 продуктов со специальным оформлением.