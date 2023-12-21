Семь неизвестных большинству людей фактов о сладостях Kalev

Сладости – действительно самый популярный подарок на Рождество. Кятлин Сепп, руководитель по маркетингу самого любимого в Эстонии производителя сладостей Kalev, рассказала о фактах, касающихся производства и покупки сладостей, которые могут удивить даже неисправимых сладкоежек.
Мужчины любят шоколад Anneke больше, чем женщины
Вкусовые предпочтения мужчин и женщины несколько различаются в том, что касается шоколада. Мужчины в целом отдают предпочтение более темному шоколаду. Например, шоколад Bitter с высоким содержанием какао они покупают чаще, чем женщины. Тем удивительнее то обстоятельство, что исключением из этого правила является шоколад Anneke – это единственный молочный шоколад, который мужчины покупают чаще женщин. Следует при этом отметить, что в отношении самых популярных конфет вкусы мужчин и женщин совпадают – первым выбором в обоих случаях являются пралиновые конфеты. Однако на этом совпадения заканчиваются, поскольку для женщин вторым выбором являются батончики, тогда как мужчины предпочитают драже.
В Нарве едят больше всего конфет с ликером
Шоколадные конфеты с начинкой из ликера Vana Tallinn – настоящий хит продаж в Нарве. Больше покупают только марципановых батончиков Vana Tallinn. Ни в одном другом регионе Эстонии конфеты с ликером не входят в тройку самых популярных товаров Kalev.
Мужчины из Тарту – рекордсмены Эстонии по потреблению пипаркооков
В Тарту живут самые рьяные любители пряного рождественского печенья – именно там в ноябре купили 66% всех пипаркооков, проданных магазинами Kalev. Мужчины при этом потребляют больше пряного печенья, чем женщины.
Шоколад Anneke менял обертку более 25 раз
В последнее время шоколад Kalev выделяется смелым оформлением упаковок, но на обертке шоколадной плитки Anneke, например, за время ее существования, успели покрасоваться не менее 25 лиц. Anneke – самый нежно-молочный шоколад Kalev и одновременно также пользующийся наибольшим спросом молочный шоколад в Эстонии. Девочка на обертке самой популярной молочной шоколадки в стране за годы существования бренда была и младенцем, и девчушками разного возраста, и даже девочками-подростками.
Самую дорогую покупку совершили в Нарве, самый возрастной постоянный клиент живет в Пярну
Если в целом покупательская способность выше в Таллинне и Тарту, где и совершаются самые дорогие покупки, то в ноябре, например, самая дорогая покупка была сделана в нарвском магазине конфет – частное лицо приобрело коробок шоколадных конфет и плиток шоколада примерно на 1200 евро. Самый же активный пожилой постоянный клиент проживает в Пярну. Любимые конфеты 99-летнего клиента – Kiss-Kiss.
Анне из Тарту покупает шоколад Anneke каждый день
В городе Тарту проживает женщина по имени Анне, которая на протяжении уже почти 10 лет посещает магазин Kalev практически ежедневно, всегда покупая там 100-граммовую плитку шоколада Anneke. Примечательно, что это единственная ее ежедневная покупка в магазине. Есть в Тарту и другие выдающиеся ценители продукции Kalev – один из них, например, уже не первый год захаживает в магазин за развесными конфетами Komeet, и его все продавцы также знают не только в лицо, но и по имени.
Когда работники расположенного в центре Тарту магазина конфет замещали больных сотрудников магазина в торговом центре Lõunakeskus, они с удивлением открыли для себя, что в городе есть ряд постоянных клиентов, которые поочередно посещают оба магазина. Некоторые из них, например, утром заходят в один, а вечером – в другой. Статистика также подтверждает, что есть люди, которые посещают разные магазины Kalev, но зато можно провести явную черту между клиентами интернет-магазина и физических магазинов – обе эти категории скорее хранят верность выбранному каналу продаж.
Подготовка к Рождеству начинается в разгар лета
Можно подумать, что самая страда на кондитерской фабрике Kalev наступает в декабре, однако это не так. К изготовлению рождественской продукции Kalev приступает уже в разгар лета – пряное печенье пипаркоок, например, произвели к нынешнему праздничному сезону уже в июле-августе. Основной же объем производства выпадает на октябрь, а к концу ноября все рождественские сладости уже произведены. В этом году в ассортимент рождественской продукции Kalev вошло 36 продуктов со специальным оформлением.