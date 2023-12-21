МИХАИЛ КЫЛВАРТ ⟩ Надеюсь, это последнее Рождество, когда государство просто наблюдает за страданиями людей

Последние несколько недель похожи на лотерею, особенно для людей, живущих в сельской местности: будет ли электричество и как долго? Знает ли кто-нибудь, что у нас есть проблема, и где ее можно устранить? Придет ли кто-нибудь на место и когда? Что делать, если из-за отключения электричества пропала связь? Этими вопросами сейчас задаются семьи по всей стране, и надо признать, что ответы на них либо отсутствуют, либо не приносят рождественского покоя.

Из-за снега пропадает не только электричество, но и отопление в школах и других общественных зданиях, прекращается подача воды, пропадает связь, а с ней - и возможность сигнализировать об опасности и проблемах. Помимо экономического ущерба для предприятий, существует реальная угроза для жизни и здоровья людей. Поэтому, несмотря на то, что зима - это нормально, действовать и справляться с этой ситуацией в обычном режиме нельзя. Это кризис, и население должно быть защищено соответствующим образом. Обеспечение электроснабжения, безусловно, также является вопросом безопасности.

Генераторы для кризисных зон

Не секрет, что в Эстонии мало аварийных бригад, и в кризисной ситуации они не могут отреагировать достаточно быстро. По сути, есть три решения.