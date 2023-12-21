Холода обнажили серьезные проблемы: страна не готова к перебоям с электроснабжением, пишет председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
МИХАИЛ КЫЛВАРТ ⟩ Надеюсь, это последнее Рождество, когда государство просто наблюдает за страданиями людей
Метели этого года многое показали: отключение электроэнергии, которое в некоторых районах уже стало не редкостью, а долгим и дорогостоящим правилом, говорит о недостаточном финансировании, а также об отсутствии координации и о халатности.
В то время как большинство людей уже готовятся к Рождеству, есть и те, у кого дома электричество появляется реже, чем гномики, - в частности, в деревнях волости Рыуге в Южной Эстонии, Карула в Валгаском уезде и других. Представьте, что вместо рождественского настроения вы беспокоитесь не только о еде, но и о теплой комнате, воде, свете и телефонной связи. Вы боитесь за благополучие и здоровье своей семьи. Несмотря на то что после снежных бурь прошло уже несколько недель, для многих людей это все еще повседневная реальность.
Электричество - это про безопасность
После вторжения России в Украину и ее преднамеренного нанесения ударов по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре, мы все больше внимания уделяем защите нашего населения. Это очень правильный подход. Кроме того, в случае серьезного кризиса все должны быть готовы к тому, чтобы хотя бы временно обойтись без помощи. Это тоже вполне объяснимо. Мы справедливо говорим о реакции на кризис безопасности, о готовности нашей инфраструктуры и возможностях муниципалитетов. Но насколько мы готовы к тому, что наша инфраструктура больше не сможет справиться с обычной эстонской зимой?
Последние несколько недель похожи на лотерею, особенно для людей, живущих в сельской местности: будет ли электричество и как долго? Знает ли кто-нибудь, что у нас есть проблема, и где ее можно устранить? Придет ли кто-нибудь на место и когда? Что делать, если из-за отключения электричества пропала связь? Этими вопросами сейчас задаются семьи по всей стране, и надо признать, что ответы на них либо отсутствуют, либо не приносят рождественского покоя.
Из-за снега пропадает не только электричество, но и отопление в школах и других общественных зданиях, прекращается подача воды, пропадает связь, а с ней - и возможность сигнализировать об опасности и проблемах. Помимо экономического ущерба для предприятий, существует реальная угроза для жизни и здоровья людей. Поэтому, несмотря на то, что зима - это нормально, действовать и справляться с этой ситуацией в обычном режиме нельзя. Это кризис, и население должно быть защищено соответствующим образом. Обеспечение электроснабжения, безусловно, также является вопросом безопасности.
Генераторы для кризисных зон
Не секрет, что в Эстонии мало аварийных бригад, и в кризисной ситуации они не могут отреагировать достаточно быстро. По сути, есть три решения.
Электросети десятилетней давности необходимо перенести под землю. Для этого, необходимо увеличить инвестиции. Государство уже обременило людей повышением налогов, и повышение платы за пользование электросетями станет следующим ударом. Серьезная реформа не может быть проведена с помощью имеющихся ресурсов, поэтому большая часть линий электропередач останется в том же виде. Однако те районы, где есть постоянные проблемы, а возможности для их решения невелики, необходимо обозначить, чтобы в приоритетном порядке закопать под землю находящиеся там старые кабели.
Коридоры линий электропередач необходимо привести в порядок. Падение деревьев на линии показывает, что наши коридоры недостаточно широкие и чистые. Здесь есть и проблема ресурсов, и природоохранный аспект. Сколько деревьев мы готовы срубить, чтобы первые же бури не повалили их на линии? Это вопрос для широкого обсуждения, и, вероятно, будет справедливо сказать, что здесь нет простого консенсуса.
В местах, где высок риск длительного отключения электроэнергии, государство должно поддержать население генераторами и достаточными запасами топлива. Премьер-министр своей речью уже смогла убедить людей купить генераторы. Теперь она может применить свои навыки в правительстве, чтобы убедиться, что государство готово сделать то же самое и помочь людям.
Ситуации, когда дома престарелых остаются без электричества, а школы и детские сады закрыты на длительное время из-за холода, должны решаться быстро. Если мы не можем гарантировать или быстро восстановить подачу электроэнергии, необходимо так называемое «черно-белое» решение для обеспечения благополучия и безопасности людей.
Ресурсы в порядок
Необходимо согласиться с одним: имеющиеся ресурсы должны быть хорошо управляемы, скоординированы и правильно распределены. Должен быть ответственный человек, кризисный менеджер. Несколько чрезвычайных происшествий продолжают свидетельствовать о том, что в ответных мерах царит неразбериха. У государства нет не только антикризисного управления, но и понимания, что такое кризис. Когда в приграничных районах неделями нет электричества и связи, а на дорогах валяются деревья, первое, что нужно сделать, - адекватно оценить ситуацию.
Еще 18 декабря было объявлено, что государственная компания Elektrilevi обратилась к государственной компании RMK с просьбой помочь очистить линии от деревьев. Это не должна быть разовая акция, выполняемая по требованию, она должна быть систематической и быстрой, с привлечением различных ведомств, их навыков и возможностей.
Муниципалитеты также должны знать, к кому обращаться и кто может помочь им в ситуациях, когда им не хватает возможностей или компетенции. Тут речь идет о готовности, желании и об отсутствии халатности. Кто несет ответственность за то, что люди неделями сидят в темноте?
У каждого государственного учреждения должны быть готовы планы, навыки и знания о том, как помочь жителям Эстонии, Elektrilevi и муниципалитетам в такой ситуации. Снежные штормы в этом году не были ни первыми, ни последними. Но хочется надеяться, что это будет последнее Рождество, когда государство будет стоять в стороне и смотреть, как страдают люди.